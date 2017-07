El Ministerio de Cultura, “sorprendido” porque el Consell no cataloga sa Feixina

La decisión del Ayuntamiento de Palma de levantar la suspensión del procedimiento de demolición ordenado por el Consell de Mallorca en el 2016, rechazar las más de 500 alegaciones presentadas contra la destrucción del monolito e iniciar por vía de urgencia el expediente de licitación de obras, ha puesto en marcha todo un conjunto de actuaciones destinadas a proteger el monumento intentando paralizar las medidas adoptadas por el consistorio palmesano.

El portavoz de la Plataforma “Salvem sa Feixina”, Tomeu Berga, ha adelantado que “esta misma semana presentaremos recurso contencioso administrativo contra la decisión del Consell de Mallorca de no proceder a declarar Bien Catalogado sa Feixina y, al mismo tiempo, solicitaremos medidas cautelares en el juzgado, solicitud que es más que probable que nos la concedan porque nadie va a juzgar una situación si el monumento ha sido derribado”.

En relación con otras actuaciones paralelas, Tomeu Berga ha añadido que “nos hemos puesto en contacto con el Ministerio de Cultura y se han mostrado muy sorprendidos por la decisión del Consell de Mallorca ya que en su día estaban muy satisfechos puesto que el Consell había abierto expediente de catalogación del monolito, aunque al mismo tiempo también advirtieron que si este expediente no seguía adelante y el Ayuntamiento de Palma finalmente iniciaba el expediente de demolición, lo considerarían un expolio”.

El portavoz de la plataforma añadió que “en el ministerio se han mostrado sorprendidos y están recabando toda la información posible. Nosotros todavía no podemos hacer nada ya que no disponemos de las actas de la reunión del Consell en las que se acordó no catalogar sa Feixina”.

Patrimonio

Además de esto, Berga también indicó que “vamos a informar a la Academia de Bellas Artes y a ICOMOS de lo que está sucediendo aunque somos conscientes de que sus decisiones no tienen poder vinculante. El ministerio de Cultura tiene transferidas las competencias en materia de protección del patrimonio y el Consell está obligado a velar por el mismo, por lo que Cultura tendrá que intervenir”.

Por último, Tomeu Berga apuntó que “el Ayuntamiento de Palma va deprisa porque desea aprovechar el poco tiempo que tiene para demolerlo y dice que en noviembre estará demolido, aunque nosotros confiamos en que se pare mucho antes. Lo que sí que está claro es que están incurriendo en continuados delitos de prevaricación”.