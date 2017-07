Trump anuncia que el Ejército de EEUU no aceptará a personas transgénero

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha anunciado este miércoles que las Fuerzas Armadas no aceptarán a personas transgénero en sus filas, esgrimiendo como motivo los “costes médicos” que supondría su presencia.

En una serie de tuits, Trump ha advertido a los ciudadanos de que “el Gobierno de Estados Unidos no aceptará o permitirá que personas transgénero sirvan en ninguna capacidad en el Ejército estadounidense”.

Según ha explicado, ha tomado la decisión tras “consultas” con generales y expertos militares. “Nuestro Ejército debe centrarse en la victoria contundente y decisiva y no puede verse cargado con los tremendos costes médicos y la perturbación que los transgénero supondrían en el Ejército”, ha sostenido el mandatario.

After consultation with my Generals and military experts, please be advised that the United States Government will not accept or allow…… — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 26 de julio de 2017

….Transgender individuals to serve in any capacity in the U.S. Military. Our military must be focused on decisive and overwhelming….. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 26 de julio de 2017

….victory and cannot be burdened with the tremendous medical costs and disruption that transgender in the military would entail. Thank you — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 26 de julio de 2017

Por el momento, no está claro cómo se va a aplicar esta medida y cómo afectará a los alrededor de 250 transgénero que se estima ya sirven en las filas del Ejército estadounidense.

El portavoz del Departamento de Defensa, Je Davis, ha confirmado que trabajarán “estrechamente” con la Casa Blanca para elaborar “la nueva regulación”, pero se ha limitado a decir que ésta se conocerá “en el futuro cercano”, según la agencia Reuters.

El anterior secretario de Defensa, Ash Carter, emitió en 2016 una directiva antes de que Barack Obama dejara la Casa Blanca permitiendo la presencia de transgénero en las Fuerzas Armadas y que se realizaran cirugía de reasignación de sexo.

Carter ha respondido al anuncio de Trump para advertir de que “elegir a los militares por otros motivos que su cualificación es política social y no tiene cabida en las Fuerzas Armadas”.

“Ya hay personas transgénero que sirven con capacidad y honorabilidad”, ha apostillado el exsecretario, que teme los efectos que esta “señal equivocada” pueda tener para futuras generaciones.

Cuestión de derechos

La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) ha asegurado en un comunicado que existe un consenso “claro” sobre el hecho de que no existen “inconvenientes” ni económicos ni logísticos por los que las personas transexuales no tengan el mismo derecho que el resto para formar parte de las Fuerzas Armadas.

Para el abogado Joshua Block, Trump se está limitando a “intentar sumar puntos políticos baratos” a costa de una acción “desesperada”.

“Los militares transgénero que sirven en las líneas de combate por este país se merecen algo mejor que un comandante en jefe que rechaza la humanidad más básica”, ha denunciado.