Lago Junior: “Estoy encantado con Vicente Moreno y los compañeros nuevos”

El delantero del Real Mallorca, Lago Junior ha hablado de su continuidad en la entidad bermellona después de la sesión de entrenamiento matinal realizada en la Ciudad Deportiva Antonio Asensio. El jugador confía en el proyecto de esta temporada y ha confesado que “me están gustando mucho las nuevas incorporaciones. Ha venido gente con experiencia pero también hay jugadores jóvenes con mucho futuro. Veo al grupo muy unido”.

Lago también ha hablado de Vicente Moreno, quien ha tenido un peso importante en su decisión de quedarse en Mallorca. “Cuando me explicaron que Vicente sería el entrenador, tuve claro que irme sería aún más difícil” ha bromeado el marfileño, que tiene una relación especial con el técnico desde su etapa en Tarragona.

El jugador ha comentado que “en mi renovación otro factor determinante ha sido el cariño de la afición y de la gente de Mallorca. Me han hecho sentir muy importante cuando por la calle me pedían que me quedara y quiero agradecer todos los mensajes que he recibido”.

Por otra parte, el delantero ha asumido el grado de responsabilidad que tiene esta temporada, “tanto por la confianza recibida como por haber formado parte de la plantilla del descenso, tengo una espina clavada con este club. Estoy entregado al 100% y lo daré todo en el césped que es dónde se demuestran las cosas”.