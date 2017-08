El sector del libro lamenta la competencia desleal que ejercen los editores sobre los libros de texto

El sector de libro en Mallorca entiende que la crisis económica no ha pasado de largo para el sector, al igual que para el pequeño comercio, aunque reconoce que las ventas se mantienen y las actividades culturales que han incorporado las librerías han posibilitado que el sector no esté sufriendo una grave crisis como otros pequeños sectores. No obstante, el principal problema sigue siendo la competencia desleal que ejercen los editores en relación con los libros de texto ya que los mismos venden los libros directamente a los colegios lo que implica un serio quebranto para las arcas de las librerías.

La presidenta del Gremio de Libreros de Mallorca, María Barceló, explica que el sector, aunque no está atravesando una crisis económica “como así sucede con otros sectores encuadrados en el pequeño y mediano comercio”, considera que el sector ha visto reducido sensiblemente sus ventas “debido al auge del sector de las nuevas tecnologías y las redes sociales a lo que hay que sumar que los grande almacenes también hacen una competencia brutal”.

María Barceló niega que el sector se mantenga vivo gracias a eventos como la Feria del Libro ya que según señala “nosotros no vivimos exclusivamente de las ferias ya que, aunque puedan ser días en los que se vende más, el sector también se nutre de otras medidas como puedan ser la incorporación que han hecho muchas librerias de actividades culturales, como charlas, comferencias o actividades infantiles que han logrado atraer a más personas a las librerías”

No obstante, para la presidenta del Gremio de Libreros, uno de los grandes problemas que padece el sector sigue siendo la posición de los editores en cuanto a la venta de los libros de texto. En este punto, María Barceló destaca que “el principal problema con el que nos encontramos es en relación con la compra de libros de texto que, aunque estamos de acuerdo en el reciclaje de libros, existe una gran competencia desleal por parte de los mismos editores ya que éstos venden directamente los libros a los colegios, ofreciendo precios muy asequibles y esta actitud nos perjudica mucho”.

Si embargo, a pesar de estos inconvenientes, desde el Gremio de Libreros se reconoce que “en los útimos años se han mantenido el número de librerías ya que el sector también se ha adaptado a los nuevos tiempo dedicando una parte de nuestros esfuerzos al desarrollo de actividades culturales y no solo a la venta de libros. Somos conscientes de que a las personas les gusta las tablet y los móviles pero cuando leen un libro y les gusta, se aficionan a leer”.

Por último la presidenta del Gremio de Libreros de Mallorca agradece la labor de las instituciones públicas que están intentando llegar a un mayor público a través de campañas como Fomento de la Lectura “y también estamos trabajando con al Fapa para llegar a acuerdos que incentiven la lectura entre los más jóvenes”.