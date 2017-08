Un hombre confiesa haber matado a su mujer en Getafe

Esta madrugada un hombre de 71 años ha confesado ante la Policía Nacional de Getafe haber matado a su mujer. En este caso, una española de 63 años. Aunque, previsiblemente los hechos se produjeron hace varios días. Así lo ha confirmado la Jefatura Superior de Policía.

Inmediatamente, los agentes acudieron al lugar de los hechos. Y, allí han podido comprobar que el hombre mató a su esposa propinándole unos golpes en la cabeza.

El presunto asesino tenía antecedentes por malos tratos sobre la misma víctima en los años 2011 y 2012. No obstante, la primera vez la mujer no quiso orden de protección sobre su marido, y en 2012 no formuló denuncia alguna por los hechos.