La falta de inspectores de Mobilitat está provocando la presencia de más furgonetas ilegales

El sector del taxi vuelve a la carga. La falta de inspectores y de policías locales de Palma ha degenerado en un considerable incremento de furgonetas que captan ilegalmente a clientes en contra del decreto que lo prohíbe taxativamente. Los taxistas, tal y como aseguran desde el sector “empiezan a estar muy quemados y puede volver a suceder cualquier cosa”. El sector no entiende que pese a todas las reuniones y las promesas lanzadas desde la coselleria de Mobilitat, todo sigue igual o peor y los taxistas tienen que volver a enfrentarse a la competencia desleal ante la dejadez y la inanición de los responsables políticos que no cumplen los decretos que ellos mismos elaboran.

El presidente de la Asociación de Autónomos del Taxi de Mallorca, Biel Moragues, se muestra muy crítico con la postura de la conselleria de Mobilitat y del Ayuntamiento de Palma ya que “volvemos a lo mismo. Los inspectores vienen al aeropuerto muy de tanto en cuanto y cuando acuden están muy poco tiempo y se van. La furgonetas que captan ilegalmente a clientes los conocen y ya hay dos o tres furgonetas que están permanentemente en el aeropuerto recogiendo pasajeros. Hemos podido comprobar que están empezando a llegar más furgonetas ilegales”.

Esta situación ha vuelto a encrespar los ánimos de los taxistas ya que, según señala Moragues “no sabemos para qué se hace un decreto con sanciones si después no se cumple al no haber controles”.

Moragues es taxativo al señalar que “ ante esta situación, los taxista vuelven a estar quemados ya que observan que nadie controla a los ilegales por lo que no me extrañaría que, de seguir así, se volviesen a producir situaciones no deseadas”.

Otro de los capítulos que tiene enervados a los taxistas y también a Aena es la falta de agentes policiales en el aeropuerto ya que, tal y como adelanta el presidente de la asociación “creíamos que con la decisión de Aena de habilitar un parking durante 15 minutos, la Policía Local de Palma haría acto de presencia en Son Sant Joan para realizar controles, pero por aquí no aparece nadie”.

Por todo ello, Biel Moragues ha indicado que “hemos vuelto a pedir una nueva reunión con la conselleria de Mobilitat para advertirles que se está incumpliendo lo que estipulaba el decreto aprobado y, de no aprobarse soluciones defintivas, en cualquier momento los taxistas volverán a actuar ya que las furgonetas ilegales siguen campando a sus anchas”.