¡Cielos, soy punk!

Efectivamente, soy un punk y resulta que lo descubro a los 50.

Cuando el jueves salía de la plaza de toros, un amigo con el que fui a ver la corrida me abrió los ojos. Evidentemente, Padilla o el Fandi no son Sid Vicious o Joey Ramone, pero a día de hoy, no hay actividad más transgresora, independiente y contracultural (entendiendo por “cultura” la que marcan nuestros dirigentes autonómicos) que asistir a una corrida de toros.

Sinceramente, hasta hace tres veranos no había asistido a ninguna. Fue el anuncio de su futura prohibición, y el hecho de que alguien me amenazara con colocarme banderillas en el pleno donde se declaró Palma “ciudad anti taurina”, lo que me movió a ir por primera vez, y sinceramente, me aficioné. De esta forma, he pasado a ser un político políticamente incorrecto, outsider y transgresor. ¿Qué hay de malo en reconocerlo?

Ir a los toros en Mallorca supone cuestionar lo “políticamente correcto”, despreciar la moda animalista llevada al absurdo que nos pretenden imponer y expresar un serio descontento con el sistema e instituciones que pretenden controlarnos hasta en lo más íntimo, privándonos de nuestra libertad. Es, en definitiva, una variante del pensamiento que transmitía el movimiento punk a mediados de los 70.

La Ley aprobada por la izquierda “bien pensante” en el Parlament Balear es una burla a la cultura y tradición españolas, y un fraude de ley claramente inconstitucional. Mediante esta norma, el Parlament hace una burda interpretación de la sentencia del Tribunal Constitucional que declaró la inconstitucionalidad de la modificación de la Ley de protección de los animales catalana, que prohibía las corridas de toros. Creen, de una forma totalmente pueril, que adulterando la celebración del festejo conseguirán eludir la declaración de inconstitucionalidad, y prohibir “de facto” las corridas.

El problema es que estos políticos que nos gobiernan han perdido totalmente la perspectiva. No se han dado cuenta que hoy en día, las corridas de toros en Mallorca son un negocio deficitario, que la temporada taurina se ha reducido drásticamente, y que el público asistente, aunque entregado, va mermando de año en año. Es, en definitiva, una tradición que va extinguiéndose a pasos acelerados cuya prohibición es absolutamente innecesaria porque la tauromaquia en nuestras islas acabará muriendo por si sola.

Así que, mientras me lo permitan, seguiré disfrutando de La Fiesta, y entonando un “God save Francina” cada vez que vaya a la plaza. ¡Va por ustedes!