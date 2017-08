Denuncian que el Consell tarda dos años en aprobar el interés general para abrir un agroturismo

Los agroturismos en Baleares están de enhorabuena pues la temporada alta, según destacan, está siendo extraordinaria con un nivel de ocupación que se acerca al 95%. No obstante, desde la Asociación de Agroturismo denuncian la lentitud de la administración pública a la hora de poder abrir un nuevo agroturismo, lentitud que alcanza los dos años de espera, por lo que demandan que se agilicen los trámites ya que la mayoría de los agroturismos existentes están regentados por familias que han convertido su antigua “possessió” en un agroturismo como medio de vida.

El presidente de la Asociación de Agroturismo de Baleares, Miguel Artigues, reconoce que “los índices de ocupación de los agroturismos en temporada alta este año son muy buenos y similares a los del año pasado pues estamos alcanzando el 95% en la práctica totalidad de los cerca de 200 agroturismos existentes en las islas”.

Miguel Artigues quiere aclarar que “en determinadas ocasiones se confunde el concepto de agroturismo con el de hotel rural cuando para poder abrir una agroturismo se exige que la possesió tenga una cierta antigüedad mientras que el hotel rural puede ser producto de una nueva edificación por lo que ambos se rigen por regulaciones diferentes”.

El presidente de la asociación añade que “lamentablemente, uno de los mayores problemas con los que nos encontramos es la tardanza en obtener el interés general para poder abrir un agroturismo. No entendemos esta tardanza pues en este caso no se trata de hacer una nueva edificación sino de reformar la edificación existente para adaptarla como como agroturismo. Tenemos que solicitar al Consell de Mallorca el interés general y todo el trámite burocratico hasta que se concede el interés general puede alargarse dos años. Esto es absurdo y no tiene sentido”.

Otra de las situaciones que lamenta Miguel Artiges como presidente de la Asociación de Agroturismo de Baleares “es el hecho de que se intente limitar el número de agroturismos en las islas ya que, a nuestro entender, el máximo crecimiento se encuentra en el número de posesiones existentes siempre que éstas estén construidas antes del año 1940 por lo que esta limitación ya vienen impuesta por la propia antigüedad de las posesiones que hay en las islas”.

Miguel Artigues niega que en los útimos años se haya disparado el número de agroturismos que han caído en manos de capital extranjero ya que tal y como señala “en nuestra asociación hay casi un centenar de agroturismos y de este total, tan sólo un agroturismo está regentado por personas extranjeras”.

Por último, Artigues hace una reflexión al indicar que “muchos se piensan que los agroturismos son un negocio cuando no es así puesto que ciertamente con un agroturismo no te haces millonario sino que que sirve para que una familia pueda vivir decentemente puesto que las plazas turísticas suelen ser bastante limitadas, a lo que hay que añadir que la mayoría de los agroturismos carecen de empleados ya que son las propias familias las que los explotan”.