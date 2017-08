Gelete Nieto: “Hay que hacerle un homenaje bonito a mi padre, se lo merece”

La familia de Ángel Nieto despedirá al piloto este sábado a las 13.00 horas con una misa responso en la parroquia de Santa Eulària (Ibiza), municipio en el que Nieto residía. El acto, según ha informado la familia, será de carácter privado.

Asimismo, está previsto que la incineración se lleve a cabo en las próximas horas en la isla de Ibiza, lanzándose después la mitad de las cenizas al mar Mediterráneo, mientras que la otra mitad será trasladada a Madrid.

Rugen los motores

Durante el velatorio, un grupo de cien ‘moteros’ ha realizado un emotivo acto de homenaje al campeón mundial, trasladándose en sus motos hasta el tanatorio de Ibiza donde, en presencia de la familia, han hecho rugir sus motores.

Rostros populares como el presentador Jesús Vázquez o el torero Miguel Abellán, así como los periodistas José María García o J.J. Santos, se han acercado a velar el cuerpo del campeón, que falleció este jueves en Ibiza a la edad de 70 años al no poder superar un empeoramiento de su estado de salud, consecuencia del accidente de quad que sufrió en Ibiza el pasado 26 de julio.

“Gran tipo, gran padre y gran deportista”

Ángel ‘Gelete’ Nieto, hijo mayor de Ángel Nieto, cree que su padre se “merece” que le preparen “un homenaje bonito” en septiembre en Madrid y recordó su figura como la de “un gran tipo, gran padre y gran deportista”.

“Mi padre era muy grande, era un tío muy risueño, divertido y cachondo, y es lo que tenemos que ser nosotros ahora”, expresaba ante los medios.

El hijo de Ángel Nieto resaltó que “son momentos muy difíciles”.

“Jamás pensé que tendría que organizar algo así. Hay que hacerle un homenaje bonito y las instituciones nos están ayudando. Él se lo merece y a los españoles les gustará ver a mi padre y estar en ese momento”, se sinceró.

Al expiloto no le sorprendió que a su padre le sigan “recordando” en muchos lugares como el madrileño barrio de Vallecas.

“Pasará mucho tiempo y se hablará mucho tiempo de Ángel Nieto. Ahora sólo quedo yo como Ángel Nieto y no me gusta mucho”, lamentó.

Orgullo de talla

“Luchó mucho por lo que hizo y creo que mi padre estará orgulloso de como lo estamos haciendo”, prosiguió Nieto, feliz de que “deportistas de tanta talla” estén teniendo palabras de elogio y recuerdo para el ’12+1′ veces campeón del mundo.

“Estoy muy emocionado, pero también triste, ha sido una pérdida irreparable”, sentenció.

Pablo Nieto, otro de los hijos del ex piloto Ángel Nieto, ha asegurado que “nos tenemos que sentar toda la familia para valorar” el ‘calendario de actos’.

El expiloto Ángel Nieto será incinerado en Ibiza en un acto privado, según han confirmado desde la empresa funeraria de Ibiza a Europa Press, aunque no han concretado cuándo se producirá la cremación. El velatorio del expiloto tendrá lugar en Velatorios Pompas Fúnebres Ibiza y será el único evento abierto a los ciudadanos.

Lo que no se hizo en vida

Como a Lina Morgan, Madrid busca homenajear a Nieto después de su fallecimiento, aunque lo importante debería ser lo que se hace en vida. El Gobierno ha asegurado que todos los reconocimientos al expiloto “serán pocos” y que “hará lo que sea” para que sea recordado “como se merece”, afirmó el presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD), José Ramón Lete.

Zamorano de cuna

La ciudad de Zamora ha comenzado a despedirse de Ángel Nieto a través del libro de condolencias instalado en el pabellón que lleva su nombre. El alcalde, Francisco Guarido, ha sido el primero en firmar en este homenaje que la tierra que le vio nacer quiere tributar al piloto español más laureado de todos los tiempos.

El presidente del Comité Olímpico Español (COE), Alejandro Blanco, expresó su “más profundo pésame” a la familia y amigos de Ángel Nieto, después del fallecimiento este jueves del trece veces campeón del mundo.

Los aficionados al motociclismo podrán acudir este viernes al circuito madrileño del Jarama para visitar el monumento dedicado a Ángel Nieto, “doce más una” veces campeón del mundo.

Desde que se anunciara la noticia del fallecimiento de Nieto, muchos famosos han querido rendirle su particular homenaje en redes sociales. Y las ex de Fonsi Nieto, sobrino del ex piloto, no han querido ser menos, al igual que su actual mujer, Marta Castro.

El expiloto italiano y 15 veces campeón del mundo de motociclismo, Giacomo Agostini, mostró su consternación por el fallecimiento este jueves de Ángel Nieto y admitió que era “una noche muy triste”, pidiendo que en España se ponga “el nombre” del zamorano “a algún circuito”.

El Grupo Popular en el Ayuntamiento de Ibiza propondrá que se conceda a título póstumo una distinción honorífica de las previstas en el Reglamento municipal de Honores y Distinciones para el deportista Ángel Nieto.