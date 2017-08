Los taxistas logran que Mobilitat vuelva a enviar inspectores al aeropuerto

Una nueva reunión y un nuevo compromiso. Los taxistas volvieron a reunirse ayer con los máximos responsables de la Conselleria de Mobilitat del Govern balear exigiendo la presencia de inspectores debido a que las furgonetas ilegales vuelven a captar turistas en el aeropuerto en detrimento de los taxistas, lo que ha provocado que este sector haya vuelto a poner el grito en el cielo amenazando con medidas contundentes. Mobilitat, al igual que en mayo, volvió a comprometerse a enviar inspectores a Son Sant Joan. Los taxistas han advertido que estarán muy atentos para que se cumpla el nuevo compromiso alcanzado con Mobilitat.

El presidente de la Asociación de Autónomos del Taxi, Biel Moragues, ha resaltado que “ayer jueves nos volvimos a reunir con el conseller de Mobilitat, Marc Pons y con el director general del área, Jaume Mateu. En la reunión volvimos a reclamarles que los inspectores vuelvan a realizar actuaciones de control en el aeropuerto ya que habían vuelto a aparecer las furgonetas ilegales que captan clientes pues los inspectores brillaban por su ausencia”.

Biel Moragues añade que “desde Mobilitat reconocieron los hechos indicando que habían tenido que enviar inspectores a Ibiza para cubrir actuaciones. Durante la reunión se alcanzó el compromiso de que se realizarán inspecciones aleatorias todos los días y los jueves, viernes y sábados, días con mayor tránsito, la presencia de inspectores sería tanto de mañana como de tarde”.

No obstante, el presidente de los autónomos del taxi indicó que “hemos advertido que si se vuelven a producir actuaciones ilegales por falta de inspectores en el aeropuerto de Palma, yo no convocaré ningún paro, aunque si así lo acuerda el gremio, no lo impediré”.

En relación con la ausencia de agentes de la Policía Local de Palma en Son Sant Joan para efectuar labores de control, Moragues volvió a insistir en que actualmente “sigue sin haber policiales locales ya que, al parecer, existe un conflicto entre Aena y el Ayuntamiento de Palma, pero lo que está claro es que los taxistas no podemos ser moneda de cambio en este conflicto”.

Biel Moragues concluyó señalando que “en su día solicitamos una reunión con la responsable de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Palma, Angélica Pastor y no nos fue concedida. Vamos a volver a insistir y solicitaremos una nueva reunión para intentar canalizar la situación aunque no sabemos si esta vez querrán recibirnos”.