Rescate del túnel de Sóller, ¿beneficio o pérdida?

La Compañía Concesionaria del Túnel de Soller, S.A. está a punto de recibir 17.000.000,–€ euros más o menos, por su rescate unos pocos años antes del vencimiento de la concesión. La concesión y obras del túnel empezaron mal y quizás termine presuntamente peor. El 17 de febrero de 1997 se inauguró posiblemente el túnel más peligroso de Europa y el del peaje más caro, capricho o no del Presidente Gabriel Cañellas, y que llevo al banquillo de los acusados a este señor y a su dimisión forzada como Presidente del Govern Balear, al Sr. Cuart al Sr. Saiz y al Sr. Berastain, creo recordar, juicio en el que quedaron demostradas las irregularidades de los cuatro juzgados y absueltos por prescripción de los delitos atribuidos, licitación confusa, aportaciones millonarias a la Fundación Illes Balears, pagos presuntos también de las campañas electorales del PP en los años 1989 y 1991 etc..

La concesionaria en la cual en aquellas fechas participaba el Banesto, paso por diferentes manos prácticamente en su totalidad menos un 2% de su capital cuya titularidad desconozco, hoy pertenece este 98% a Globalvia cuyos accionistas son fondos de pensiones holandeses, canadienses y del Reino Unido, antes fue al 50% de la misma de Fomento de Construcciones y Contratas y Bankia, sin contar la escalada de compras anteriores.

Casualmente la sentencia y absolución de los implicados tuvo lugar en 1997 año de la apertura al tránsito.

Por el Túnel de Lorenzo Lamas, circulan al día sobre 6500 vehículos de media, una cifra que no está nada mal y mi pregunta es: ¿Cuantos vehículos son de vecinos de Soller? Entiendo que no debería haberse rescatado la concesión por el dispendio que suponen a las arcas públicas los 17.000.000. —de euros y sumados a estos los gastos de mantenimiento, a asumir en el periodo que falta antes de finalizar la concesión, sólo con estos últimos gastos quizás su importe sería suficiente para que los vecinos de Soller no tuvieran que pagar el peaje de su uso, fijado hoy desde 0.50 € las motos hasta 2.35€ los vehículos pesados.

El túnel de Soller lo hemos sufrido todos, los vecinos del municipio y los foráneos y ahora seguiremos sufriéndolo sin pagar el peaje directamente, pero si pagaremos con nuestros impuestos su rescate. ¿Quién gana con esta operación? Esta es la gran incógnita, los vecinos de Soller protestan por la posible saturación de su territorio, y el resto por este injustificado o mal justificado rescate, nunca llueve a gusto de todos, pero seguro que esta vez lloverá a gusto de aquellas sociedades o particulares que indiscutiblemente harán y nunca mejor dicho su agosto, en Septiembre todo “presuntamente”.