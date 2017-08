Arca denuncia la dejadez de Cort ante la destrucción del patrimonio en Santa Eulalia

La defensa del patrimonio municipal de Palma no puede estar a capricho de los intereses de unos pocos o la dejadez de otros. La protección del patrimonio debe ser prioritaria y más si se trata de un Bien de Interés Cultural (BIC) como es la parroquia de Santa Eulalia, antiguamente conocida como la catedral de Palma. La asociación Arca lleva tiempo denunciando que los contenedores situados en una de las paredes laterales de la parroquia están destrozando figuras realizadas en piedra y que forman parte de la pared cada vez que estos contenedores son izados para descargarlos de basura. La denuncia de Arca ante el Ayuntamiento y Emaya ha caído en saco roto ya que no han sido atendidas sus demandas.

Fuentes de la Asociación para la Revitalización de los Centros Antiguos (ARCA), han subrayado que son conocedores del daño que se está haciendo al patrimonio en una pared lateral de la parroquia de Santa Eulalia cuando los contenedores de Emaya son izados y chocan contra la pared de la iglesia provocando importantes destrozos en la misma. Arca señala en este punto que “llevamos tiempo denunciando esta situación ante el Ayuntamiento de Palma y hasta la fecha no hemos recibido ninguna respuesta del consistorio palmesano”.

Asimismo, señalan desde Arca que “también hemos puesto en conocimiento de Emaya lo que está pasando indicándoles que al lado de la pared de la parroquia no es el lugar más adecuado para situar los contenedores y que los trasladen a otros lugares pero desde esta empresa municipal nos han dicho que no hay otra solución y que los mantendrán en el mismo lugar, lo que no puede ser ya que se está dañando un patrimonio histórico de gran valor cultural”.

Dado el nulo interés tanto desde el Ayuntamiento de Palma como desde Emaya por buscar una solución definitiva, desde Arca han adelantado que “seguiremos denunciando esta destrucción del patrimonio hasta que se encuentre una solución ya que hay que proteger el patrimonio municipal”.

Como se recordará y tal y como adelantó en su día Mallorca Confidencial, tanto el párroco de la iglesia de Santa Eulalia como el propio Obispado de Mallorca exigieron a Emaya y al Ayuntamiento de Palma que trasladasen estos contenedores pues estaban dañando un patrimonio muy importante de la iglesia y de Palma pero ambos organismos no han atendido estas quejas y, a día de hoy, los contenedores continúan instalados en el mismo lugar.