Asaja: “El conseller de Agricultura no conoce el sector agrario ni la agricultura real”

La agricultura en Baleares no pasa por buenos tiempos. Cuando no son los altos precios de los productos cuya rentabilidad no es trasladada al agricultor, son las intensa épocas de sequía que obligan a solicitar ayudas, subvenciones y préstamos complicados de amortizar. Por si esto fuera poco, ahora los agricultores se enfrentan a otro problema que no es otro que la actuación del propio conseller de Agricultura, Vicenç Vidal, que recibe numerosas críticas del sector ya que los agricultores entienden que el conseller desconoce cómo funciona el sector al impulsas leyes que, en lugar de beneficiarles, les perjudica.

El gerente de la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores en Baleares (ASAJA), Joan Simonet explica que “el sector agrario, salvo algunas excepciones, está muy tocado en Baleares pues es un sector con un peso económico muy pequeño pero dispone de grandes extensiones de terreno y al mismos tiempo, tiene que competir con el turismo y los servicios”.

Simonet añade que en la actualidad las grandes explotaciones ganaderas tiene muchas dificultades para conseguir unos mínimos de rentabilidad por lo que una de las soluciones podría provenir en que estas explotaciones pudiesen desarrollar otras actividades complementarias vinculadas al sector, lo que generaría poder vender la producción con mayor facilidad “pero esto no es posible dadas las complicaciones administrativas con las que nos encontramos”.

En este punto, el gerente de Asaja vuelca gran parte de la culpa en el actual conseller de Agricultura, Vicenç Vidal, al entender que “el conseller no conoce el sector agrario ni la agricultura real por lo que funciona con ciertos prejuicios que no están ayudando en nada al sector. Muchas de las críticas que hemos realizado desde Asaja tenían como único objetivo ayudar a mejorar el sector pero este señor ha creído ver en estas críticas un enfrentamiento y no es así. Por ejemplo, cuando decimos que es necesario cobrar las ayudas en su momento, estamos diciendo que estas ayudas no se están cobrando a su tiempo y cuando criticamos que las modificaciones a la Ley Agraria impulsada por el conseller nos está abocando hacia unos parámetros mucho más restrictivos, es porque esta ley está perjudicando la actividad agraria. No podemos entender que se nos diga que somos un sector estratégico y, al mismo tiempo, no se pongan medidas reales que ayuden a potenciar el sector”.

En cualquier caso, señala el gerente de la Asaja, la potenciación del sector tiene que venir dado porque se le permita realizar actuaciones complementarias ya que tal y como señala “la rentabilización del sector pasa porque las explotaciones agrarias puedan controlar al máximo la cadena de comercialización, es decir, como si un bodeguero es, a su vez, viticultor y consigue vender el producto. Esta situación, lementablemente, no lo pueden hacer la mayoría de las explotaciones agrarias de Baleares por lo que necesitan ayudas”.