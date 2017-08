El cartel de fiestas de Sa Vilanova de Esporles se saca de quicio

Los jóvenes de Sa Vilanova de Esporles se han reinventado, como cada año, para ser originales dentro de la actualidad de la Isla, aunque parece que las cosas se sacan de contexto cuando salen de casa.

Con el BOC como protagonista, cada programa de fiestas gira en torno a un juego de palabras, unos disfraces o diferentes entretenimientos. En esta ocasión, los jóvenes han optado por la versión isleña de ‘¿Dónde está Wally’?, pero con el Boc y los turistas: el OverBOCking.

Cada día durante las fiestas, láminas plastificadas con dibujos cómicos del ‘guiri’ tradicional y su señora (con neverita de playa incluida) se esconden en diferentes rincones del pueblo y hay que ‘cazarlos’ para conseguir una hamburguesa gratis.

La Comissió de Festes de Sa Vilanova lo explica muy bien para Mallorca Confidencial: “Ni cuando hicimos el ‘Boc Marley’ fue apología del porro, ni cuando el ‘Ball de Boc’ nos metíamos con el folclore, ni el ‘Boc Loco’ se reía de la enfermedad de las vacas locas ni el año pasado con el ‘BOCquemon-Go’ pretendíamos promocionar el video juego. Simplemente es un tema de actualidad que intentamos tratar en clave de humor”, explican.

Los jóvenes aclaran que las fiestas de verano, para un municipio de cinco mil habitantes, tienen (y quieren mantener) un ambiente familiar, “no es ninguna campaña política, no sigue a ningún grupo ni a ninguna ideología, a ningún partido ni hay, como se ha dicho, ‘odio’ ni nada parecido. Es un dibujo de cómic donde está el Boc muy ‘emprenyat’ porque no puede tener sus fiestas en paz, y simplemente pide espacio en bon mallorquí: Arruix!”.

Tanto se ha sacado de contexto que incluso la alcaldesa de Esporles, Maria Ramón, saldrá mañana en antena para desmentir ‘tamaño complot’ que se imaginan algunos.

Hasta el presidente del Consell de Mallorca, Miquel Ensenyat, tantos años alcalde de Esporles, asegura que la maldad “no la tienen los jóvenes en absoluto, se la ponen los que quieren ver malas intenciones en todo, porque es sólo un juego”.