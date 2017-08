El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha solicitado este lunes al secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, caminar juntos frente al referéndum independentista que se quiere convocar el 1 de octubre en Cataluña, en vez de abrir debates como la reforma de la Constitución. A su entender, en este momento es una “prioridad inexcusable” que haya un acuerdo de PP, PSOE y Ciudadanos ante ese desafío y cometerían “un error” si no lo hacen.

Así se ha pronunciado en una rueda de prensa en Palma, tras celebrar su despacho habitual con el Rey en el Palacio de Marivent, al ser preguntado si va a apoyar la iniciativa del PSOE de proponer una comisión de estudios en el Congreso en septiembre para la reforma del modelo territorial que siente las bases para una futura reforma de la Carta Magna.

“No sé si el PSOE hará eso. He leído que va hacerlo. Sinceramente en este tema he apostado porque el PP, el PSOE y Ciudadanos vayamos juntos, me parece razonable”, ha enfatizado, para añadir: “Antes del 1 de octubre no soy partidario de hacer nada”.

Tras afirmar que Puigdemont se está “equivocando” por dejar el Gobierno de Cataluña en manos de la CUP, el jefe del Ejecutivo ha confirmado que su Ejecutivo recurrirá la ley del referéndum ante el Tribunal Constitucional si la Mesa del Parlamento catalán la califica para su tramitación parlamentaria, ya que lo que se pretende hacer es “absolutamente ilegal”.

“España no reconocerá la Constituyente de Maduro”

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha reiterado que España no reconocerá la Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela, al considerar que es “ilegal, antidemocrática y contraria a la voluntad de sus ciudadanos”, y ha exigido a Nicolás Maduro que convoque elecciones y que libere a los presos políticos.

En una intervención en el Palacio Marivent tras mantener el tradicional despacho de verano con el rey Felipe VI, Rajoy ha expresado la condena del Gobierno a la violencia registrada en Venezuela y ha exigido la convocatoria de elecciones “libres y democráticas”, así como la liberación de 620 presos políticos, ha señalado citando datos de la Organización de Estados Americanos (OEA).

En esta línea, el presidente ha reiterado que su Gobierno no reconocerá la recientemente instaurada Asamblea Nacional Constituyente que “ha montado el Gobierno de Venezuela”, ni ninguna medida que emane de esta cámara.

Asamblea ilegal y antidemocrática

Y ha asegurado que la Constituyente es “ilegal, antidemocrática y contraria a la voluntad de sus ciudadanos”. “El Gobierno defiende para Venezuela lo que defiende para España: la libertad, la democracia y el respeto a las personas y sus derechos”, ha asegurado Rajoy.

La Unión Europea y los Gobiernos de los Veintiocho acordaron la pasada semana no reconocer la Asamblea Constituyente salida de las elecciones del pasado día 31 de julio en Venezuela, alegando que esta cámara ha “empeorado la crisis” y “corre el riesgo de socavar otras instituciones legítimas previstas por la Constitución tales como la Asamblea Nacional”.

Posición de la UE

Además, los Veintiocho sugirieron que “las circunstancias” en las que se celebraron las elecciones “plantean dudas ulteriores sobre la capacidad de la Asamblea Constituyente de representar eficazmente a todos los componentes de la población venezolana y que “las atribuciones legales de la Asamblea Constituyente no están claras”.

Por su parte, el Gobierno español pidió a la UE inicie el procedimiento para estudiar imponer “medidas restrictivas individuales, selectivas”, como se ha hecho en otras situaciones de gravedad similar, aunque el ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, Alfonso Dastis, descartó imponer sanciones económicas que agraven la situación de los venezolanos.