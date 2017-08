La polémica está servida. Este verano se cumplen 20 años del fatal accidente de tráfico que acabó con la vida de Diana Spencer en el puente del Alma, en París. En conmemoración de este triste aniversario, la cadena de televisión británica ‘Channel 4’ ha emitido un polémico documental llamado ‘Diana: In her own words’ basado en diversas cintas grabadas por la propia ‘reina de corazones’ en sesiones privadas de oratoria entre los años 1992 y 1993.