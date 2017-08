Rajoy considera “un disparate tratar a patadas” al turista

Dice que “tenemos la fotuna de que vengan aquí” y además, se ha posicionado “radicalmente en frente y en contra de algunas de las actuaciones de los grupos de extrema izquierda”.

Rajoy se ha referido de esta manera a los distintos hechos que se han producido en los últimos días, tanto en Cataluña y como en Baleares, en contra del turismo por parte de la agrupación independentista Arran.

“No sé si hay que recibir al turismo con un cartel de ‘bienvenido señor turista’ pero lo que no se puede hacer es, al señor turista que por fortuna viene aquí, tratarlo a patadas, me parece un disparate”, ha dicho. “Estoy a favor del turismo y de los puestos de trabajo que crea”, ha señalado para después añadir que no le gustan los “extremistas radicales que proliferan demasiado, por poco tiempo, en este país”.

Asimismo, ha dicho que los datos turísticos son muy buenos ya que este sector “emplea a algo más del 13% de la población, a más de 2,5 millones de españoles y representa más del 11% del PIB”. “Al turismo, hay que cuidarlo, mimarlo y tratarlo bien”, ha reivindicado.

En este sentido, ha recordado que en Cataluña hay unas 452.000 personas, casi el 20%, que viven del turismo. “Pido responsabilidad, sensatez y sentido común, hay que cuidar y apoyar el turismo, porque es uno de los sectores que más tira de la Economía”, ha subrayado.

El presidente cree en los 20 millones de afiliados en 2019

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha afirmado este lunes que la economía española avanza por el camino “correcto” y espera que se puedan alcanzar los 20 millones de afiliados en el año 2019, si bien ha pedido seguir manteniendo la actual política económica.

Así lo ha señalado Rajoy en una rueda de prensa tras haber sido recibido en despacho por el Rey Felipe VI en el Palacio de Marivent, en Palma, en la que ha detallado que uno de los puntos que ha tratado con el monarca durante su encuentro ha versado sobre los datos económicos más relevantes.

Rajoy ha destacado que los datos de empleo publicados la semana pasada son “positivos”, tanto en lo referido al paro como a la afiliación a la Seguridad Social, al reflejar que se está “caminando por el camino correcto”, si bien ha subrayado que hay que seguir manteniendo la política económica actual.

En este sentido, ha recordado que en los debates electorales de 2015 y 2016 desde el Gobierno se afirmaba que si se hacían las “cosas bien” se podrían crear 500.000 empleos al año y finalmente se está consiguiendo generar más de medio millón de puestos de trabajo anualmente.

“El objetivo es no parar y creo que se puede lograr que en 2019 pueda haber 20 millones de empleos trabajando”, lo que supondrá una “cifra récord e histórica”, ha apostillado Rajoy, quien ha recordado que en un principio el objetivo de 20 millones de afiliados se contemplaba para 2020.

Así, ha recordado que el empleo es la principal preocupación de los españoles y ha celebrado los datos “positivos” de empleo, porque permiten aumentar la recaudación, lo que servirá para dedicar “más recursos” a sanidad, pensiones y al resto de servicios públicos.