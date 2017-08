Cifuentes niega “alarmismo” sobre la ‘turismofobia’

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, ha negado este martes estar generando alarmismo respecto a la turismofobia’ y ha instado a la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, a ponerse a trabajar para acabar con incidentes de las últimas semanas, que “no son aislados”.

Así lo ha dicho en rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno preguntada por las palabras de la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, pidiendo a Cifuentes que “no utilice un caso aislado para distorsionar la imagen de Barcelona”, en alusión a los incidentes de los últimos días en la ciudad condal.

“No quiero polemizar con nadie y tampoco con la alcaldesa de Barcelona. Más allá de buscar polémicas estériles lo que tiene que hacer el Ayuntamiento de Barcelona es ponerse a actuar para combatir el fenómeno de la ”turismofobia’ y tomar medidas para acabar con este fenómeno”.

“No se trata ni mucho menos de crear alarmismo. El alarmismo no es bueno, pero no hablamos de algún caso aislado, Hablamos de más casos de los que serían razonables y de cierta alarma que se está generando en el País Vasco, Cataluña y Baleares como consecuencia de estos incidentes que no son incidentes aislados y ya están en la prensa internacional”, ha afirmado para preguntar si Colau también considera que la prensa internacional está “difamando” hablando de este fenómeno.

Lo que desea, ha indicado, es que “Barcelona vuelva a ser esa gran ciudad abierta, de vanguardia, acogedora que ha sido siempre y que en estos momentos como consecuencia de determinados hechos no lo está siendo”.

“No se puede querer matar la gallina de los huevos de oro. Nosotros somos un país turístico. Hablar de turismo en España es hablar de crecimiento económico y creación de empleo”, ha sostenido Cifuentes, quien, en cifras, ha indicado que en los seis primeros meses del año en España se recibieron 36 millones de turistas que gastaron 37.000 millones de euros. En la Comunidad, se recibieron más de 3,3 millones, que gastaron 4.237 millones, ha añadido.

La dirigente popular ha señalado que “la competencia para atraer turismo es feroz” y ha considerado que no se puede ahuyentar al turismo ni rehuir el problema mirando hacia otro lado”.

Ante los problemas, ha defendido que hay que “coger el toro por los cuernos, abordarlos y buscar soluciones no queriendo poner el foco en otros lugares”.

A juicio de Cifuentes, estos incidentes perjudican la imagen de marca de España y la proyección internacional y ha considerado que si no se corrige puede perjudicar “todavía más al turismo”.

La popular ha defendido que “tomar medidas y actuar con contundencia” y ha sostenido que “frente a la violencia no valen mensajes tibios”. En su opinión, hay que dar mensajes drásticos y actuar con todos los mecanismos de la ley para actuar contra estos incidentes.