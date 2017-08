Los padres separados exigen que la custodia compartida se imponga “como norma”

Un divorcio es algo más que un trauma familiar. Por lo general, los que más sufren las consecuencias de la separación de los padres son los hijos, por lo que la custodia compartida se presenta como la solución más factible para que cualquiera de los dos progenitores no se tenga que ver obligado a disponer nada más que de unos pocos días para poder estar con sus hijos. Baleares es la comunidad autónoma de España donde más se han llegado a acuerdos para la custodia compartida de los hijos y no porque lo diga la ley sino porque los jueces entienden que es la mejor solución para que los niños no sufran episodios traumáticos por la separación de sus padres.

El presidente de la Asociación de Padres de Familia Separados de Baleares (APFS), Jorge Skibinsky, subraya que, “ante un divorcio, por lo general, la custodia se suele dar a la madre y el padre tan sólo puede disponer de unos pocos días de visita, lo que supone una cierta discriminación”.

Esta situación que impide la custodia compartida nace de la propia ley del 2005 del Gobierno de Rodríguez Zapatero “y con una gran presión detrás de las feministas radicales”, señala Skibinsky quien añade que “la ley, para que los progenitores puedan acceder a la custodia compartida especifica que los progenitores se tienen que llevar bien y, por lo general, cuando uno se separa las relaciones entre ambos no suelen ser buenas. Esto es un contrasentido ya que el hecho que unos padres se separen y no se lleven bien, no tiene nada que ver con la relación que ambos puedan tener con sus hijos, que puede ser excelente”.

El presidente de la asociación apunta que “la ley se hizo en el 2005 con grande presiones feministas para que la custodia compartida en vez de ser la norma, fuese una excepción y, es más, la misma ley dice que es el fiscal es el que tenía que dar un informe favorable para acceder a la custodia compartida con lo que la decisión del fiscal prevalecía sobre la del juez. Esto ha sufrido cambios pero, insisto, la custodia compartida debería ser la norma y no la excepción. Ahora, el feminismo radical señala que la custodia compartida es una forma de manipulación de los padres para no tener que pagar la pensiones alimenticias cuando todos sabemos que este tipo de pensiones se establecen por la necesidades del menor y las diferencias económicas entre ambos progenitores”.

Jorge Skibinsky concluye señalando que “vuelvo a insistir que la custodia compartida ha de imponerse como norma. Las Islas Baleares, curiosamente, es la comunidad autónoma en la que más ha crecido la custodia compartida ya que se ha acerca al 32% de las separaciones en toda España. Pero este incremento se debe fundamentalmente a que son los propios jueces quienes, con buen criterio, ven razonable imponer la custodia compartida puesto que si se responsabiliza a ambos progenitores de la custodia del menor, el menor saldrá menos escaldado de un divorcio, incluso si éste divorcio es conflictivo. Lamentablemente, el feminismos radical ha hecho un flaco favor al negarse a aceptar la custodia compartida”.