Ses Salines activa un protocolo contra la acumulación de basura en las calles de la Colònia

El Ajuntament de Ses Salines ha actividad un protocolo de vigilancia y mantenimiento de las calles de la Colonia de Sant Jordi ante la extrema situación que se vive en la localidad por la acumulación de basura en la vía pública.

El alcalde, Bernat Roig, ha manifestado que “las muestras de incivismo de determinados residentes y visitantes ha convertido el torno de algunos de los contenedores de la Colonia en zonas totalmente insalubres, llenas de bolsas de basura depositadas en la vía pública y restos de desechos provocando malos olores y una pésima imagen, cuando la mayoría de veces los contenedores no están llenos”.

Recuerda que el servicio de recogida de residuos en el en Colonia de Sant Jordi se aumenta durante los meses de verano, y cada día se vacían los contenedores de desecho y materia orgánica.

“Esta lamentable situación nos obliga a aplicar la normativa vigente que prevé multas y sanciones de hasta 2.000 €, de hecho, esta mañana, y en menos de una hora ya se han multado dos personas para dejar la basura en la vía pública”.

Roig ha explicado que un grupo de policías vestidos de paisano recorren las calles de la Colonia para garantizar que se depositan correctamente las basuras dentro de los contenedores y no se dejan abandonados en la vía pública. Del mismo modo, se sancionará el depósito de objetos voluminosos en la calle ya que el Ayuntamiento cuenta con un servicio de recogida a tal efecto.

“El incivismo que está sufriendo toda la isla es inexcusable. Socialmente hemos tocado fondo. Mucha gente no tiene ningún tipo de miramiento. De nada sirve que invertimos recursos para poner al alcance de la población, si la población luego no hace un uso adecuado y responsable. Puedo asegurar que no hay ningún servicio de recogida ni de limpieza que pueda hacer frente a la dejadez de un número tan elevado de personas incívicas “, ha concluido el alcalde.