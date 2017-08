Acotur exige al Govern que actúe con contundencia contra los ataques a los turistas

Los ataques que recientemente se están produciendo contra el sector turístico por parte de grupos radicales minoritarios han puesto en alerta al sector que observa con incredulidad que la administración pública no está actuando con contundencia ante unas actuaciones que van directamente contra la primera industria de las islas, la que verdaderamente genera riqueza y que se está aprovechando de la dificultades que tienen otros países para atraer turistas debido a los atentados. El sector insta a fidelizar al turista y no ha demonizarlo.

El presidente de la Asociación de Comercio y Empresas de Servicios Turísticos de Mallorca (ACOTUR), Pepe Tirado, entiende que los últimos ataques contra el sector turístico en general y contra los turistas en particular llevados a cabo por grupos radicales minoritarios generan “una situación muy preocupante en el sector y lo que más sorprende es que no se actúe cuando se está atacando a la mayor fuente de riqueza de las islas como el es el sector turístico”.

En este punto, Pepe Tirado lamenta que la posición tomada por el Ejecutivo balear no sea la más adecuada ya que “el Govern balear tiene que ser mucho más riguroso y contundente ante estos hechos y valorar el daño que están haciendo al turismo. Creemos que están realizando actuaciones muy tibias. El conseller de Turismo, Biel Barceló, está ahora más preocupado por la viviendas vacacionales y no está atendiendo otras parcelas, no actuando con fuerza y contundencia contra estos hechos”.

El presidente de Acotur añade que “no podemos tolerar en las islas estos comportamientos incivicos donde todo vale. Lo que no se puede hacer es meterse con los turista alegremente ya que tenemos mucho que agradecer al turismo pues genera riqueza y miles de familias viven exclusivamente del turismo”.

Tirado indica que “entendemos que en este sector hay cosas que se deben mejorar, modernizar infraestructuras y otras medidas pero en modo alguno se debe consentir que se nos meta a todos en el mismo saco. Las actuaciones de estos grupos radicales son una barbaridad. Algunos les cuesta creer que actualmente estamos disfrutando puntualmente de la llegada de miles de turistas debido a los problemas que tienen algunos países de nuestro entorno debido a los atentados terroristas. Debemos aprovechar que los turistas vengan a las islas fidelizándolos y no rechazándolos. Hay que parar como sea estos comprtamientos que están afectando a la mejor fuente de riqueza que tenemos y que no es otra que el turismo”.