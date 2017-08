La Operación Nube se repite y colapsa Palma y Manacor

Como cada vez que llueve en agosto, los visitantes cambian playa por ‘shopping’, colapsando sobretodo los accesos a la ciudad y el centro de Palma, aunque en esta ocasión se han taponado igualmente tanto las entradas a Manacor como sus salidas en dirección Palma.

Según el Consell de Mallorca, no hay que sorprenderse por algo tan habitual, la Policía Local de Palma estaba avisada para gestionar la saturación. Esto no ha evitado retenciones de hasta dos horas y el colapso inmediato de todos los aparcamientos subterráneos de Ciutat. También los buses iban completos y era imposible conseguir un taxi. Lo malo eran los retrasos para los trabajadores que utilizan habitualmente el TIB y no han podido llegar a tiempo a su puesto.

Manacor, un embudo

Peor ha sido en el Llevant, donde la Policía Local se ha visto superada por la ‘marea’ de vehículos y ha tenido que contar con Guardia Civil. El embotellamiento se embudaba sobre todo desde la rotonda del cuartel de la propia Benemérita, hasta la de acceso al polígono industrial de Manacor. El atasco ha alcanzado hasta un kilómetro, desviándose luego a la Ronda de Felanitx, donde se iba pronunciando.