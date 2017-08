Los veterinarios han aprovechado para animar al SEPRONA a seguir investigando nuevos casos de maltrato animal. Sobre todo, después de que se conociese la historia de un centro investigado por presuntamente haber incurrido en este delito.

Ante esto, la presidenta de EMVETIB y presidenta de la Confederación Empresarial Veterinaria Española, Delia Saleno ha comentado que “nos alegra ver cómo el SEPRONA y la Administración combaten la falta de profesionalidad y de escrúpulos de algunos propietarios de negocios”. “Este tipo de centros nos hacen muchísimo daño, pues además de causar un sufrimiento innecesario a los animales e incumplir los derechos de los consumidores, al evadir sus responsabilidades consigue tener menos costes operativos y competir de manera ilegal con las clínicas profesionales y las empresarias y empresarios responsables”.

En este sentido, han animado a las administraciones en general que “continúen actuando frente a la competencia desleal, sin necesidad de esperar a denuncias, como la presentada en este caso”. Y, recuerdan a los centros veterinarios que “una de las ventajas de estar asociado es el apoyo que damos para la interpretación, adaptación y cumplimento de la normativa, como es por ejemplo la formación para usar equipos de radiodiagnóstico, que hemos estado impartiendo este año”. De hecho, explican que “precisamente la falta de acreditación para este uso ha sido una de las irregularidades detectadas en la operación del SEPRONA, por lo que estamos satisfechos de haber contribuido a que en 2017 nuevas clínicas se adapten a la normativa”.

Finalmente, Saleno ha apuntado que “el Govern puede hacer más de lo que está haciendo, y regular nuestra actividad, ya que en la actualidad no se nos tiene en cuenta como centros sanitarios y carecemos de una normativa específica que determine cuáles son las obligaciones para mantener en funcionamiento un centro veterinario, más allá de, evidentemente, no causar un sufrimiento innecesario al animal y tener autorización para el uso de aparatos de radiodiagnósticos”. Por eso, ha recordado que “desde EMVETIB nos hemos dirigido en varias ocasiones al Govern para cubrir esta carencia pero todavía no hemos logrado una respuesta positiva”.