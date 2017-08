Los ciudadanos de Baleares observan atónitos cómo este verano las islas se han convertido en foco de atención no por la calidad de sus aguas ni por la excelencia hotelera sino por conceptos como saturación turística, viviendas vacacionales, techo turístico y, finalmente, los ataques contra el sector servicios. Sociológicamente, los isleños han tenido que decantarse entre estar a favor o en contra del turismo y todo lo que ello conlleva, lo que ha degenerado en un caos social.

Antonio Tarabini, sociólogo y Director de la Fundación Gadeso dedicada a la investigación de la realidad socioeconómica y cultural de las Islas Baleares explica que lo que está sucediendo este verano “es un asunto muy complejo aunque aquí todo el mundo ha aprovechado que el Pisuerga pasa por Valladolid para lanzar sus propias conclusiones. Debemos entender que los ataques contra el turista tienen un carácter meramente puntual y dar aire a estas personas provoca que otras personas se posicionen por lo que hay que dejar que estas informaciones se diluyan por sí mismas. Cuidado con dar mucha importancia a lo que hacen estos individuos y no nos juguemos el turismo por estas actuaciones puntuales”.

Tarabini añade que “lamentablemente hemos convertido el rol del turismo en un asunto donde solo hay buenos y malos por lo que aunque son hechos puntuales, hay personas que asimilan estos hechos. A todo ello hay que sumar que determinados medios de comunicación han magnificado estos ataques y, como en todo, hay personas que se apunta a este carro por lo que los que han realizado estos ataques han adquirido un protagonismo mayor del que esperaban”.

Estamos hablando del sector que genera mayor riqueza en las islas por lo que, según el director de Gadeso “hay que tener cuidado con mezclarlo todo”, añadiendo que “nos encontramos actualmente en una situación realmente caótica ya que todo se ha mezclado: la saturación turística, la vivienda vacacional, la falta de alquiler para los residentes, etc. Todo ello ha llevado a la confusión a los ciudadanos dando, al mismo tiempo, una imagen fatal. Debemos de dejar claro que aquí no hay buenos ni malos. Lo hemos liado todo provocando que hayamos llegado a un punto en que tienes que decidirte si estás de acuerdo o no con lo que piensan los demás sobre el turismo y esto no debe ser así”.

Por último, Tarabini concluye señalando que al ser un tema muy complejo es difícil encontrar una solución ya que “todo se ha magnificado, especialmente a través de medios como las redes sociales. No culpo a la redes sociales de lo que está sucediendo pero sí que han sido instrumentos utilizados para potenciar este tipo de noticias”.