Joan Mir sigue creciendo

Joan Mir (Honda), ganador este domingo de la carrera de Moto3 del Gran Premio de Austria, ha asegurado que su triunfo se ha basado en aprovechar su mejor “ritmo” en cuanto se ha puesto líder, y ha afirmado que aunque tiene “bastante” ventaja respecto a sus rivales en el Mundial debe concentrarse en “puntuar” en las próximas citas y en no hacer “ningún desastre”.

“Durante todo el fin de semana me lo he pasado genial en este circuito. Tengo muy buenos recuerdos de cuando conseguí mi primera victoria. Hemos trabajado muy bien, sabemos que las poles no son nuestro punto fuerte. Sabía que tenía un poquito más de ritmo que los demás y ha sido cuestión de ponerse delante y empezar a sacar el ritmo”, declaró en Movistar MotoGP.

Además, el balear es cauteloso respecto a su renta al frente del campeonato, que domina con 215 puntos, por los 151 del segundo clasificado, el italiano Romano Fenati (Honda). “Es bastante, pero quedan más de tres carreras. Tenemos que tomarnos las carreras que vienen ahora con un poco más de calma, intentando puntuar en todas y no hacer ningún desastre”, subrayó.

Por último, el mallorquín no se muestra obsesionado con conseguir el título cuanto antes y cree que lo importante es lograrlo. “Prefiero ser campeón en Aragón que no perdido por el mundo”, bromeó.