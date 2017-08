El Mallorca conquista el Ciutat de Palma

El Real Mallorca ha levantado el Ciutat de Palma después de dos ediciones sin hacerlo y es la novena vez que su trofeo acaba en las vitrinas del estadio de Son Moix. Manolo Reina se ha erigido en el gran protagonista al parar una pena máxima en la tanda de penaltis después de acabar 1-1 los noventa minutos reglamentarios.

El equipo de Vicente Moreno ha dominado los primeros minutos de partido con llegadas peligrosas de sus jugadores ofensivos. En el minuto 7, Marc Pedraza ha estado cerca de poner el 1-0 en el marcador después de una jugada de estrategia botada por Bonilla. En el minuto 20, Álex López y Pol han podido abrir el marcador pero sus remates también se han marchado alto. Pese al dominio bermellón, el Sevilla Atlético se ha avanzado 0-1 con un gol de Marc Gual. El Real Mallorca no se ha venido abajo y ha seguido dominando el partido. En el minuto 34, Bonilla ha puesto un gran centro desde la banda izquierda y Álex López ha rematado alto por muy poco. El premio del gol ha llegado en el minuto 45 después de un penalti cometido sobre Cedric. Lago Junior no ha perdonado desde los once metros y el árbitro, Pedro Sureda Cuenca, ha pitado el final del primer tiempo.

En la segunda parte, los cambios han oxigenado al equipo y Bryan Reyna ha destacado con sus incursiones por banda izquierda. Cantalapiedra ha tenido la mejor ocasión sevillista con un buen chut con pierna izquierda que se ha marchado por la parte izquierda de la portería de Manolo Reina. La mejor opción para el Real Mallorca ha sido para Néstor Salinas, que ha rematado a las manos del portero después de una buena combinación entre Jony y Abdón. Álex Serrano también se ha topado con Caro a cinco minutos del final.

El partido se ha decidido en la muerte súbita de los penaltis, 4-3 a favor del Real Mallorca, con una gran parada de Manolo Reina. El equipo cierra la pretemporada invicto, con seis triunfos y el empate de hoy.