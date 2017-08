La Federación de Vecinos, en pie de guerra contra el PSOE de Palma

La Federación de Asociaciones de Vecinos de Palma está que trina contra el actual teniente de alcalde de Urbanismo del Ayuntamiento de Palma, José Hila, al sugerir éste que se necesita un informe técnico que avale la prohibición del alquiler turístico en todo el término municipal de Palma. La federación entiende que Hila debe atenerse al acuerdo plenario o en caso contrario “nos tendremos que enfrentar al PSOE”.

El presidente de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Palma, Joan Forteza, subraya que “sabemos que el trabajo que tenemos que desarrollar tras la aprobación de nuestra iniciativa popular contra los pisos turísticos en Palma no ha terminado, pero no entendemos que haya un partido, encabezado por el señor José Hila, que ahora vaya diciendo que es necesario un informe técnico. Nosotros vamos a hacer cumplir el acuerdo del pleno. Hay que recordar al PSOE de Palma que somos la federación más importante de toda la comunidad autónoma y los acuerdos plenarios se cumplen, gusten o no gusten”.

Joan Forteza añade que “la decisión de Hila no sé si obedece a un interés particular o puede que tal vez el PSOE de Palma no sea tan democrático como debería de ser. Debe ser que este partido no puede asumir que una entidad vecinal presente un proyecto y que éste sea aprobado ya que lo normal es que un proyecto sea cocinado y aprobado por un partido político ya que a eso están acostumbrados desde siempre y lo que ha pasado puede que al PSOE no le haya gustado”.

El presidente vecinal recuerda que “nada más acabar el pleno, tuve una conversación con Hila y él no se avino a razones. Yo le insistía en que era un acuerdo que manifestaba la voluntad de miles de vecinos y si los vecinos dicen que no, es que es no. Asimismo, le señale que si siempre, tal y como Hila apuntaba, hay que tener en cuenta los informes técnicos, que entonces para qué estaban los políticos. Por su parte, él me comunicó que no puede dar cabida a que se prohíba el alquiler turístico porque este tipo de alquiler puede ser un elemento dinamizador para otras barriadas, por lo que, ante esta situación, o el PSOE se aviene a lo que se aprobó en el pleno o nos tendremos que enfrentar a este partido”.

Por último, Joan Forteza subrayó que “de seguir el PSOE en esta postura solicitaremos el amparo de la ley o de quien sea. Hila no se da cuenta de que si no se da el visto bueno a este acuerdo y se desarrolla, va a a perder la confianza de los ciudadanos ya que no puede escudarse en informes técnicos que digan lo contrario de lo que se ha acordado en el pleno municipal”.

Como se recordará, el PSOE se abstuvo durante la aprobacion del pasado pleno municipal de la prohibición de alquilar pisos turísticos en toda Palma.