Los ‘rent a car’ piden que no se ‘demonice’ al sector

El presidente de la Federación Nacional Empresarial de Coches de Alquiler (Feneval), Miguel Ángel Saavedra, ha lamentado los últimos ataques contra coches de alquiler registrados en Mallorca, tras la pegada masiva de adhesivos en vehículos, y ha pedido que “no se demonice ni al ‘rent a car’ ni a los turistas que generan riqueza en España” y por extensión en las islas, pues solo en Baleares y Canarias se mueve el 38% del negocio nacional.

En una entrevista con Europa Press, Saavedra ha negado que haya una “saturación” de vehículos de alquiler sino que el crecimiento está en línea con la demanda requerida por los turistas internacionales que visitan España.

El negocio de los coches de alquiler en España se concentra principalmente en islas con Canarias a la cabeza (20%) seguida de Baleares (18%), mientras que el resto se reparte en zonas vacacionales de costa, sobre todo Andalucía, y en grandes ciudades.

Miembros de los colectivos juveniles independentistas Endavant Mallorca, Arran Palma y del grupo ecologista GOB Mallorca realizaron esta semana una pegada masiva de más de mil adhesivos en vehículos de alquiler en varios puntos de la isla de Mallorca con mensajes como ‘Este coche sobra’ o ‘El turismo mata Mallorca’.

Para el presidente de la patronal de coches de alquiler española “no tiene sentido que se ataque una de las bases productivas del país como es el turismo”. “Si las cosas no funcionan, según criterios de algunos, de alguna manera la cuestión es gestionarlo de otra manera, a través del entendimiento y de la palabra pero no con este tipo de actuaciones que no son buenas para la economía del país”, ha afirmado.

“El problema no es que haya muchos coches de alquiler”

Preguntado por la necesidad de un cambio en el modelo turístico, Saavedera señala que si hay que buscar un equilibrio para evitar la masificación de turistas se abra el debate pero reitera que “no hay que demonizar ni al coche de alquiler ni al turista”.

“El problema no es que haya muchos coches de alquiler, la situación es que España cada año logra más millones de turistas que requieren una serie de servicios, entre ellos un coche de alquiler”, justificó Saavedra para quien este tipo de negocios ayuda a la distribución de la riqueza por el entorno turístico en el que se mueven.

La previsión de las empresas del sector de alquiler de vehículos es aumentar entre un 5% y un 10% su cifra de negocio en España este año frente a los menores crecimientos registrados en los últimos años.