Los Mossos d’Esquadra han confirmado que una furgoneta ha provocado un atropello masivo en las Ramblas de Barcelona, en el Mercat de la Boqueria, a las 17’03 de esta tarde de jueves. Al parecer, hay varios heridos y Policía Nacional se suma a la demanda de que los ciudadanos no se acerquen a la zona ni transiten por la Plaça Catalunya.

La información todavía es muy confusa, los comercios están cerrados con numerosas personas dentro y se calculan una veintena de heridos, aunque se desconoce si hay algún fallecido.

El despliegue de los Mossos corta el acceso desde todas las calles para no interferir en las tareas de triaje de los servicios de emergencia. Renfe ha cerrado también las bocas de metro para que la gente no salga a la zona acotada.

Un vecino ha visto el atropello desde el balcón de su casa y ha declarado a las cadenas de televisión que estaba “consternado” porque vio a un mínimo de diez personas atropelladas. Otro de los presentes, que estaba en la terraza de un bar, también presenció como la furgoneta entraba dando tumbos en la zona y se llevaba por delante a un nutrido grupo de personas en el mismo paso cebra antes de estrellarse contra el kiosco que está enfrente. “Yo creo que, al menos, hay dos personas muertas, por lo que yo he visto”.

El conductor ha abandonado a pie el lugar del suceso, probablemente refugiándose en uno de los comercios o bares cercanos, por lo que los Mossos y la Policía Nacional están indagando. Tampoco saben si esa persona actuaba sola, si ha sido o no un ataque planeado ni pueden confirmar aún mucho más.

Tanto los Mossos como la Policía Nacional solicitan que, por respeto a las víctimas y a sus familias, por favor, NO compartas imágenes de heridos en atropello de #Ramblas de Barcelona. Piden también mantener la calma, refugiarse en locales públicos y NO DIFUNDIR informaciones falsas ni bulos en redes, para no dificultar el trabajo de las Fuerzas de Seguridad.