Condena unánime del atentado y apoyo a Barcelona

La presidenta del Govern, Francina Armengol, y el alcalde de Palma, Antoni Noguera, entre otros, han trasladado su apoyo a la ciudad de Barcelona después del atentado.

A través de su cuenta oficial de Twitter, Armengol ha explicado que desde el Ejecutivo autonómico están siguiendo “con atención y preocupación” los hechos. Asimismo, el Govern ha querido mostrar su apoyo con el tuit “Nunca nos vencerán”.

Por su parte, en la misma red social, el alcalde de la capital balear, Antoni Noguera pocos minutos después del atropello, ha lanzado el mensaje: “Desde Palma, todo nuestro apoyo a Barcelona”.

También se ha sumado a la repulsa el vicepresidente del Govern y conseller de Innovación, Investigación y Turismo, Biel Barceló, quien ha trasladado su “condena y máxima preocupación por lo que ha pasado en Barcelona”.

El Consell de Mallorca ha expresado “toda la solidaridad” con las víctimas y los respectivos familiares. “Queremos manifestar, también, todo el apoyo a las fuerzas de seguridad y de emergencias que atienen los afectados y que intentan esclarecer los hechos”, han indicado en un comunicado.

Desde la institución insular han reiterado su compromiso con los valores de la democracia y la paz y han rechazado cualquier forma de violencia.

Una condena a la barbarie a la que se ha sumado también la Delegada del Gobierno en Balears, Maria Salom.

España, con Barcelona

Por su parte, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha contactado este jueves con los líderes de los principales partidos políticos para mantenerles informados del desarrollo de los acontecimientos tras el atropello masivo en La Rambla de Barcelona.

Tras producirse el atropello, Rajoy ha telefoneado al secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, al de Podemos, Pablo Iglesias, y al presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, para informarles de lo sucedido, según han explicado fuentes de estas formaciones, y se mantienen en contacto.

Todos los partidos, independientemente del color político, también han rechazado lo ocurrido en Las Ramblas.

El propio presidente del Gobierno ha informado a través de un mensaje difundido en su cuenta de Twitter que está “en contacto con todas las administraciones”. Por su parte, el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, está a su vez en permanente contacto con los portavoces parlamentarios de las principales formaciones con representación en el Congreso.

También la Casa Real ha asegurado que : “Son unos asesinos, simplemente unos criminales que no nos van a aterrorizar. Toda España es Barcelona. Las Ramblas volverán a ser de todos”.

Las Comunidades Islámicas lamentan también estas acciones “que nada tienen que ver con nuestra religión”.

Internacional

El atentado perpetrado este jueves en el centro de Barcelona ha recibido la condena unánime por parte de la clase política europea.

El primer ministro italiano, Paolo Gentiloni, ha dado su apoyo a la “amiga” ciudad de Barcelona. “Italia está con las autoridades locales y las españolas. Nuestros pensamientos se dirigen a las personas afectadas”, ha escrito el dirigente en Twitter.

También ha reaccionado a través de esta red social el presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, que ha dado su “apoyo total” a las autoridades frente al “atentado terrorista” y ha proclamado que la UE está “unida en defensa de la paz”.

My heart goes out to the victims of the attack in #Barcelona and their families. Full support to authorities. EU united in defence of peace

“Toda Europa está con Barcelona. Nuestros pensamientos están con las víctimas y con todos los afectados por este cobarde ataque contra inocentes”, ha dicho, en una línea similar, el presidente del Consejo europeo, Donald Tusk.

Por su parte, el ministro de Exteriores belga, Didier Reynders, ha lamentado que “la locura asesina del terrorismo golpea a Barcelona”. “Somos de nuevo solidarios y pensamos en las víctimas y sus familiares”, ha afirmado.

Alcalde de Niza

Desde Francia, el alcalde de Niza, Christian Estrosi, cuya ciudad sufrió en 2016 un atentado similar, ha ofrecido su apoyo a las víctimas de este ataque “innoble”, mientras que la alcaldesa de París, Anne Hidalgo, ha destacado que los valores de “amor” y “tolerancia” siempre serán “más fuertes que este terrorismo odioso y cobarde”.

El ex primer ministro galo Manuel Valls, de origen catalán, ha dicho estar “conmocionado” por las noticias llegadas desde Barcelona. “La guerra contra el terrorismo es nuestro reto”, ha proclamado en un mensaje de Twitter.

Los consulados de países como Estados Unidos y Francia se han sumado a los llamamientos de las autoridades españolas y han instado a sus ciudadanos a evitar la zona donde se han producido los hechos. También han habilitado líneas para ofrecer información.

Trump, informado

Fuentes citadas por la cadena norteamericana NBC News han asegurado que el presidente, Donald Trump, está siendo informado de la evolución de los acontecimientos.

The United States condemns the terror attack in Barcelona, Spain, and will do whatever is necessary to help. Be tough & strong, we love you!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 17, 2017