El Madrid da un recital de fútbol y conquista la Supercopa

Este Real Madrid va camino de hacer historia. Y, sino que se lo pregunten al Barça, que anoche no pudo más que rendirse ante el eterno rival. No podían hacer más, después de perder por 2-0 (5-1 en el computo global) en la vuelta de la Supercopa y decir adiós al título.

Los blancos salieron enchufados, mientras que el equipo de Valverde se veía una y otra vez sobrepasado. Las ausencias de Cristiano, Bale e Isco, que si estuvieron en la ida, a penas se notaron. De hecho, no se había superado el primer minuto de partido cuando Modric casi marca el 1-0, haciendo rugir a un Bernabéu muy volcado con los suyos.

Sin embargo, el primer tanto blanco no llegaría hasta unos minutos después, de mano de Marco Asensio. El mallorquín volvió a marcar uno de esos goles para enmarcar, como ya hiciera en la ida. De nuevo, un disparo lejano que colocaba el balón en la escuadra, sin que Ter Stegen pudiera hacer nada.

Ante el asedio de los de Zidane, que han conquistado siete títulos en a penas veinte meses, el Barça no encontraba cómo llegar a la portería de keylor. Y, antes de terminar la primera mitad, Marcelo asistía a Karim Benzema, que marcaba el 2-0 final.

En la segunda mitada, el guión del partido no varió demasiado, salvo alguna ocasión del Barça, que no supieron aprovechar. El ‘Txingurri’ Valverde hizo debutar debutar en partido oficial al lateral portugués Semedo en lugar de Gerard Piquè. Pero, no sirvió de mucho, ya que el Madrid fue muy superior.

Los de Chamartín supieron como dormir el partido para beneficio suyo. Incluso, Zidane hizo debutar en partido oficial a dos de los fichajes del verano, Theo Hernández y Dani Ceballos.

Está claro que estamos ante una nueva era, la de Zizou y sus chicos. Tanto es así, que la prensa deportiva en Cataluña ya se refiere al Barça como un equipo ‘sin alma’.

Además, jugadores y aficionados piden a Bartomeu y compañía que se esfuerce en los fichajes, que no llegan. Y, los necesitan si quieren hacer algo esta temporada, porque no siempre se puede depender de Messi.