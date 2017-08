Emaya ¿Funciona?

Algo ciertamente va mal. Palma está sucia de solemnidad y creando en muchos lugares junglas infranqueables de malas yerbas que van proliferando día a día sin que se quiten. Contenedores a rebosar a cualquier hora del día o de la noche, lamentable espectáculo diario y junto a ellos (casi todos o todos ya cambiados) infinidad de basura y trastos viejos rodeándolos y que son reiteradamente fotografiados y denunciados tanto en los medios públicos como en las redes con mofa y escarnio a la empresa y al ayuntamiento.

Pero nada cambia, o EMAYA no funciona o no funcionamos los ciudadanos y nuestro Ayuntamiento. La culpa es de todos y no valen excusas. EMAYA, por su aparente mala gestión de sus recursos, sin lugar a dudas, muy a pesar de los sacrificios de sus operarios los cuales posiblemente limpian y trabajan exhaustivamente, el AYUNTAMIENTO (bueno su EQUIPO DE GOBIERNO) y la oposición por su aparente desidia en solucionar los problemas que afectan a la empresa municipal, porque ello sería reconocer su inoperancia política y de gestión y nosotros los ciudadanos por ensuciar, algunos, desaforadamente ya que de todo hay en botica.

Eso sí, el ayuntamiento se preocupa de quítame aquí este monumento, cámbiame allí el nombre de esta calle, pon una medalla a aquel fulano, o nombra directores que no sirvan para nada, reduce la ayuda social a aquella entidad que no es de los nuestros, esta federación de vecinos que no se nos desmande, dales un espacio en el parque de las estaciones a los ocupas del jardín d’Epicur etc… Pero trabajar por y para la imagen de la cuidad no lo tienen muy claro, hasta les sobran los turistas de los que vivimos y esto poco les preocupa.

Ciertamente algo no funciona ni en EMAYA, ni en el AYUNTAMIENTO ni en algunos CIUDADANOS, y convendría que todos aportáramos nuestro granito de arena para una ciudad más limpia y mejor atendida. Desgraciadamente somos así, mientras yo viva bien, los otros que protesten.