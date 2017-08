Anoche, después del terror sembrado por el atentado en Barcelona, los terroristas volvían a atacar. Esta vez, en Cambrils, Tarragona, donde de nuevo intentaron llevar a cabo un atropello masivo, en el que han resulto heridas seis personas.

Sin embargo, gracias a la intervención de los mossos, se ha evitado una tragedia mayor, como ha ocurrido en Barcelona. Y es que, en el atentado en Las Ramblas 13 personas han muerto y hay un centenar de heridos.

Sobre las 1 de la madrugada, las fuerzas policiales, escribían en su cuenta de Twitter que que habían desplegado un operativo en la localidad costera y reclamaban a sus vecinos que se refugiaran en casa. Algo que, ha sido primordial para evitar la masacre. Igual que, el tiroteo contra la furgoneta, en el que han sido abatidos los terroristas.

REITEREM PETICIÓ:

Si us trobeu a #Cambrils eviteu sortir al carrer per operació policial en curs en aquests moments. NO US POSEU EN PERILL

