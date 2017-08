Los vecinos de la Seu demandan que las galeras se trasladen a otras zonas más adecuadas

La galeras situadas en la calle Conquistador lavantan opiniones encontradas entre los ciudadanos de Palma. Mientras que los animalista claman por su desaparición, otros las califican como “mal necesario”, aunque exigen que se tomen medidas o que se trasladen a otras zonas más adecuadas. Los vecinos de la zona de la Seu entienden que en los últimos años ha mejorado las condiciones de las galeras aunque solicitan que se busque otro espacio más adecuado. Asimismo, vuelven a denunciar la inutilidad de las zonas Acire y la presencia de taxis en la zona de la Seu, mientras que el Ayuntamiento de Palma hace oídos sordos a sus demandas.

El presidente de la Asociación de Vecinos de la Seu, Luis Clar, destaca que los vecinos no están muy a gusto con la presencia de las galeras por su zona, aunque también reconoce que se ha mejorado bastante “especialmente en relación con los excrementos que antes dejaban los animales por todas las calles. Entendemos que la presencia de galeras es, por sí decirlo, un mal necesario pero lo que demandamos que se busque otro lugar más adecuado para instalarlas”.

Luis Clar tiene claro que el mayor problema de los vecinos de la zona sigue siendo la falta de plazas para aparcar. En este punto señala que “el sistema de cámaras de Acire no nos convence para nada ya que, para nosotros, los único que se ha conseguido es que aumente el número de multas. Es un sistema exclusivamente ideado para recaudar. Lo justo es que se volviese al sistema antiguo con la presencia de pilones o barreras que impidan aparcar a los que no son vecinos de la zona, pero no este sistema”.

El presidente vecinal concluye señalando que, una vez más “el Ayuntamiento nos ningunea ya que por una parte elimina plazas de aparcamiento para los residentes pero por otra permite que los taxistas puedan aparcar y recoger a los clientes. El tema está en los juzgados y esper que se resuelva a lo largo del mes de septiembre.