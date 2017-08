Algo pasa en Medioambiente

La sensibilidad hacia el territorio ha sido tradicionalmente un emblema de la izquierda, aunque ello no significa que lo gestionen mejor. Gobiernos progresistas han presumido de protegerlo y luchar contra carreteras y demás infraestructuras en diferentes etapas de nuestra historia más reciente, pero a la hora de la verdad ha sido una insignia falsa y mal concebida que ni se han creído ellos mismos -han sido los primeros en hacer uso y disfrute de los equipamientos que criticaban- y tampoco han sabido en consecuencia transmitir credibilidad a los demás.

A todo ello se suma la incompetencia en la materia, evidenciada por las continuas sentencias que condenan al Govern balear al pago de indemnizaciones multimillonarias por decisiones urbanísticas erróneas o injustas de ejecutivos mal llamados ‘proteccionistas’. Las últimas derivan de la caótica ley de medidas de 2008 del gobierno Antich, que bajo el falso lema medioambiental suprimió derechos particulares de manera caprichosa, desclasificando terrenos ya edificados y frenando proyectos urbanísticos a costa del erario público. Cesgarden en Menorca, Biniorella en Andratx o es Carbó en Pollensa son un escandaloso ejemplo de los más de 66 millones € de condena que hoy recaen sobre la espalda de los ciudadanos.

Prohibir arbitrariamente no es la mejor manera de regular ni de proteger nuestra tierra.

A las malas decisiones urbanísticas se han unido ahora las peores actuaciones medioambientales. El conseller nacionalista del ramo se estrenó con la matanza de una cincuentena de cabras en Es Vedrà a tiro limpio, continuó con los retrasos por dos años consecutivos en el pago de 16 millones € en ayudas agrícolas europeas atribuyéndolo a errores informáticos, es responsable de una gran mayoría de dudosos contratos a dedo de los amiguetes de su partido y ha llegado al verano con una gestión nefasta en recursos hídricos.

Vidal acumula denuncias de todos los colectivos asociados con el mundo rural: agricultores, cazadores, caballistas, senderistas, vecinos de la Serra, propietarios de fincas des Trenc, excursionistas,.. todos sin excepción.

Hay abandono y suciedad en los torrentes baleares, como el emblemático Torrent de Pareis que acumula desechos ante la indignación municipal o Manacor que ha requerido infructuosamente en cuatro ocasiones la limpieza de su municipio ante previsibles desbordamientos por lluvias. El colectivo de montañeros y senderistas critican la ignorancia de la conselleria ante sus actividades de escalada y barranquismo reconocidas en Europa, así como los últimos recortes en protección o equipamientos de ocio en el medio natural. Los caballistas protestan por las prohibiciones de paso en rutas públicas anunciadas por el conseller. Los cazadores alzan su voz ante la supresión de competiciones de tiro, como la de codorniz, que suponen una afrenta al mundo rural.

Y de los payeses, ni hablemos.

¿Qué pasa en Medioambiente? ¿Cuántas quejas hacen falta para que un gobierno asuma su responsabilidad?

¿Por qué no ha dimitido ya el conseller Vidal? ¿O es que todos se han conjurado en su contra de forma simultánea?

Parece ser que hay prevista una manifestación a finales de septiembre para protestar ante el Consolat por tan nefasta gestión. La presidenta debería escuchar y poner freno a una negligencia que ya nadie entiende.

Pero circula una teoría por la calle y es que Armengol no tiene poder para cesar al conseller porque se debe a un Pacto de sillas y quien tiene el poder no dispone de un recambio con garantías. No sé si es cierto, aunque les daré mi opinión personal: Armengol se escuda sonriente detrás de tanta incompetencia y permite que se desgasten sus consejeros, para diferenciarse egoístamente de ellos. Su posición en el partido socialista no es de lo más destacable y necesita sobrevivir dos años más sin enfangarse demasiado. Además, ya saben: ‘En el país de los ciegos, el tuerto es el rey.’ O la reina.

Que cada uno saque sus propias conclusiones.