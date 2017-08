El semanario Charlie Hebdo, apología del mal gusto

Un atentado no es un chiste, ni da pie a hacer chistes. Pero algunos creen que la libertad de expresión no tiene límites. Y no es así. La portada, en la que se pueden ver a algunas víctimas en el suelo tras el paso de la furgoneta de los terroristas, se apoya en el texto: “Islam religión de paz… eterna”.

La imagen, que puede tener múltiples interpretaciones (ninguna buena en redes), ofende a cristianos, musulmanes y agnósticos. Se ha viralizado en Twitter y el semanario francés está recibiendo numerosas críticas porque se deduce que los periodistas de la publicación, cuya redacción fue objeto de un atentado en 2015, asocian los musulmanes con terroristas.

Stéphane Le Foll, exministro socialista y exportavoz del anterior Gobierno de François Hollande, ha manifestado que “las amalgamas son muy peligrosas. Decir que el islam es una religión de paz dando a entender, de hecho, que es una religión de muerte resulta extremadamente peligroso, insultante y peligroso”.