La Federación de Vecinos de Palma arremete contra el exceso de terrazas

La Federació d’Associacions de Veïnats de Palma (FAAVVPalma) inicia una campaña contra la masiva ocupación de la vía pública a causa de las innumerables terrazas que obstaculizan el paseo de los viandantes.

La federación entiende que es absolutamente urgente que se modifique la actual ordenanza de ocupación de la vía pública ya que las terrazas en calles y plazas están impidiendo el normal paseo de los ciudadanos por las calles. Esta modificación de la ordenanza llevaría implícita la desaparición de unas 300 terrazas en Palma.

El presidente de la FAAVVPalma, Joan Forteza, ha anunciado que están preparando una campaña que se iniciará de forma inminente y que tiene como objetivo “modificar la actual ordenanza de ocupación de la vía pública para reducir el actual número de terrazas de bares y restaurantes existente en Palma y que están impidiendo el normal desarrollo de la ciudad y dificultando el paso de los viandantes por las aceras”.

Forteza justifica esta actuación al señalar que “la sobreocupación de terrazas provoca una excesiva saturación de los espacios públicos con la amplificación de los ruidos en las calles y las consiguientes quejas de los vecinos. Todo esto está impidiendo la normal convivencia de los vecinos en la calle”.

Convivencia

Joan Forteza añade en este sentido que “desde la federación tenemos que dejar claro que no estamos en contra de las terrazas, queremos que haya terrazas ya que dinamizan la ciudad, pero lo que no vamos a permitir es que la sobreocupación de terrazas expulse a los vecinos de su espacio público por lo que es necesario regular todos los abusos que se producen”.

“Por todo ello, hemos solicitado a la edil de Función Pública y Gobierno Interior del Ayuntamiento de Palma, Aurora Jhardi que, hasta que entre en vigor la nueva ordenanza, haga cumplir estrictamente la actual ya que la misma no se está cumpliendo. Es necesario regular los espacios y que se determine el número de mesas y sillas que tiene que haber por cada metro cuadrado respetando al mismo tiempo los espacios destinados al tránsito de los ciudadanos”.

El presidente de esta federación vecinal recuerda que “llevamos trabajando un año en la redacción y elaboración de la futura ordenanza sobre ocupación de la vía pública y durante este periodo, los restauradores se han retirado de la mesa de trabajo al no estar de acuerdo con determinados puntos. Nosotros lo que queremos es que no vuelva a pasar lo que ha pasado este año y es que la nueva ordenanza no ha podido entrar en vigor, por lo que vamos a luchar para que la nueva ordenanza esté aprobada y regulada antes de la temporada de verano del próximo año”.

Por último, el presidente de la FAAVVPalma reconoce, a modo de conclusión, que el actual borrador, de aplicarse, obligaría a cerrar cerca de 300 terrazas “aunque ha que tener en cuenta que muchas de ellas no tendrían siquiera que existir. Deseamos terrazas, pero que éstas estén controladas”.

Como se recordará, los restauradores ha adelantado que, de aplicarse el actual borrador sobre ocupación de la vía pública, se verían abocadas a cerrar unas 500 terrazas que generarían la pérdida de casi 1.000 empleos.