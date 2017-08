¿Qué han hecho ustedes para combatir el turismo de borrachera?

Esta semana se ha puesto en marcha la modificación de la Ordenanza de Estética en el municipio de Calvià, una propuesta presentada por Cs Calvià que ha tenido repercusión a nivel nacional y que ya otros municipios del resto del país planean imitar.

Leo estupefacto como algunos comerciantes se quejan de que esto no acabará con el turismo de borrachera, y les doy la razón; esto no es la última medida que presentaremos, queda mucho, muchísimo por hacer después de años de inactividad de PP y PSOE, incluso Podemos. Durante muchos años estos partidos no se han atrevido a presentar ni una sola medida para regular un sector al que se le dio absolutas libertades y ventajas para crecer a costa de dañar seriamente la imagen de Baleares de cara al exterior.

¿Porqué ha tenido que ser Cs el que presentase una medida rotunda contra el alcohol?

Hace unos días, hablando con comerciantes nos decían cómo esta medida empezaba a dar sus frutos: la imagen de Magaluf ha mejorado mucho, ya no se ven esos palés llenos de botellas de alcohol, ya no hay rastro de oferta agresiva de bebidas alcohólicas y los turistas que quieren consumir están obligados a entrar en los comercios, lo que indirectamente les atrae a comprar otros productos como patatillas, picada o refrescos. Pero parece que algunos sectores del comercio no se atreven a decirlo.

Me asombra ver como en campaña electoral todos íbamos a una en contra del turismo de borrachera pero, de momento, el único partido que ha presentado una medida rotunda contra este tipo de turismo ha sido Ciudadanos, incluso con el intento de algún que otro partido de querer colgarse el mérito pese a llevar en las instituciones muchos años sin haber hecho nada al respecto.

Esperemos que el próximo paso sea la regulación del todo incluido competencia del actual Govern de les Illes Balears, porque si en algo se ha errado los últimos años ha sido en permitir instalar el modelo de Resort del Caribe en Baleares, destrozando a una oferta complementaria que no ha recibido las ayudas para renovarse como si se ha renovado la oferta hotelera.

Carlos Tarancón, regidor de Ciudadanos (Cs) en el Ayuntamiento de Calvià