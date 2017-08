El PP de Palma pedirá la dimisión de la dirección de Emaya por la “ineficaz” gestión de la limpieza

El reciente informe del Observatorio de Servicios Urbanos (OSUR), realizado sobre 30 ciudades y en el que los propios ciudadanos de Palma criticaban los servicios de limpieza y recogida de basuras de la Empresa Municipal de Aguas y Alcantarillado (EMAYA), ha venido a dar la razón a las constantes críticas del grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Palma quien ha decidido exigir en el próximo pleno la dimisión de toda la dirección de esta empresa municipal, encabezada por la presidenta Neus Truyol y la gerente Imma Mayol.

La portavoz del grupo municipal de PP en el consistorio palmesano, Marga Durán, ha sido taxativa al criticar con dureza la pésima imagen que ofrece la ciudad en relación con la limpieza diaria y la recogida de basuras. En este punto, Durán ha subrayado que “siempre hemos dicho que Palma está más sucia que nunca y esta denuncia viene corroborada por las numerosas conversaciones que continuamente mantenemos con los vecinos de las diferentes barriadas que lamentan el progresivo deterioro de la limpieza en esta ciudad en los últimos años”.

La portavoz popular insiste en que “hay tres puntos fundamentales: la recogida selectiva, la limpieza en general y la recogida de trastos y en estos tres puntos, todos reconocen que se va a peor”.

Además, según señala Marga Durán “la situación es tan seria que al final al alcalde Toni Noguera, no le ha quedado más remedio que reconocer lo que todo el mundo ya sabe y es que la ciudad está muchos más sucia que antes. A mí no me vale que Noguera pida ahora perdón sino que hay que hacer algo ya que no sólo son los gastos y las inversiones que va a hacer Emaya, sino que también es muy importante una efectiva planificación de las rutas”.

Por todo ello, el PP de Palma, según destaca Durán “va a pedir la dimisión de todo el equipo de dirección de Emaya, encabezado por la presidenta, Neus Truyol y por la gerente de esta empresa municipal, Inma Mayol, ya que en estos dos años han demostrado que no son eficientes ni eficaces en la limpieza de la ciudad”.