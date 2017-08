La aventura de conseguir un taxi a través de una emisora

Hay días en que llamar por teléfono a una emisora de taxis para acceder a un traslado por el término municipal de Palma se convierte en una tarea de titanes. Los taxistas reconocen que un alto número de quejas provenientes de los ciudadanos se debe a la imposibilidad de acceder a un taxi a través de las emisoras. Pese a que las mayoría de los taxistas se han mostrado a favor de unificar las actuales cinco emisoras existentes, la falta de voluntad política de los diferentes gobiernos de Cort ha impedido que hasta la fecha se den los pasos necesarios para proceder a esta unificación, lo que está desprestigiando este servicio e incrementando las quejas de los ciudadanos.

El presidente de la patronal de autónomos del taxi, Biel Moragues, reconoce este malestar ciudadano explicando que “en la actualidad, existen 5 emisoras: Taxis Palma Radio que es la mayoritaria y cuenta con unos 500 vehículos; Radio Taxi que tiene unos 220 vehículos; Fonotaxi con unos 80 vehículos en circulación; Radioteléfono Taxi con cerca de 90 vehículos y la emisora para discapacitados de ámbito municipal”.

“El problema -subraya Moragues-, es que cuando una persona llama a una de las emisoras se puede encontrar con que todos sus vehículos asociados están ocupados, a lo que hay que sumar que existen emisoras donde hay un determinado cupo de socios que no admite a más socios. Por ello y para facilitar el acceso de los ciudadanos a cualquier taxi, lo adecuado sería que se unificasen estas cinco emisoras, lo que generaría la prestación de un mejor servicio ciudadano”.

Esta unificación, a juicio del presidente de esta asociación cuenta con el visto bueno de la mayoría de los taxistas “ya que hace cinco o seis años se celebró un referéndum y cerca de tres cuartas partes del sector votó a favor de la unificación de las emisoras”.

No obstante y a pesar de la favorable disposición del sector para que se unifiquen las emisoras, todavía no se ha hecho nada para resolver este problema. Moragues achaca esta situación “a la falta de voluntad política por parte de los diferentes gobiernos de Cort ya que ellos saben que somos partidarios de unificar las emisoras pero tienen que coger el toro por los cuernos y buscar los mecanismos necesarios para unificar las emisoras ya que de esta manera los ciudadanos estarían mejor atendidos y no habría tantas quejas como las que tenemos actualmente”.