“Pedimos la dimisión de Abril y que se vaya a su casa”. Con esta dura petición, este martes el presidente del Partido Popular de las Illes Balears, Biel Company, exigía la dimisión del diputado de MÉS per Mallorca, David Abril, por haber calificado la cumbre del PP que tendrá lugar este sábado en Palma de “neofascista”.

Al hilo de esta polémica, Abril ha explicado a Mallorca Confidencial que “ni me arrepiento ni me retracto” ya que “¿a caso la convocatoria de los líderes provinciales del PP, en Palma, nuestra casa, para sacar pecho y apelar a la unidad como se hacía en el franquismo no es un acto neofascista?”.

Además, Abril ha hecho hincapié en que “este es el modelo de España que entiende esta gente, el de las provincias” y “están muy equivocados porque la realidad es otra”.

“LO QUE HA OCURRIDO HOY ES COMO LO DE TEJERO”

Este mismo miércoles la Guardia Civil se ha personado en la sede de la Vicepresidencia y de Economía y Hacienda de la Generalitat para buscar documentación relacionada con el referéndum del 1-O y se ha producido la detención de Josep Maria Jové, secretario general de Economía y número dos de Junqueras.

“Lo que ha ocurrido hoy es como lo de Tejero” además “no es normal que detengan a políticos en Catalunya cuando el PP está lleno de corrupción”, ha espetado Abril. Asimismo, el portavoz parlamentario de MÉS per Mallorca ha denunciado que “no tiene sentido lo que está pasando, es un estado de excepción en el que se coarta la libertad de expresión y se coacciona a los funcionarios de la Generalitat”.

En cuanto a la imagen que da el gobierno español, a nivel internacional, con los movimientos para paralizar el referéndum “la gente debe estar escandalizada, los países civilizados deben pensar que es España la que debe salir de la Unión Europea”.

“EN BALEARS, NO ES VIABLE”

A pesar del deseo de Abril de que el proceso que se está llevando a cabo en Catalunya también tuviera lugar en Balears, el diputado es consciente de que “aquí no es viable, el pueblo catalán siempre ha ido por delante, tiene mucha fuerza y los políticos han seguido los pasos que el pueblo les ha marcado”.

Así, Abril ha lamentado que “en Balears tenemos menos autonomía ahora que hace 10 años”. “El estado tiene que tener en cuenta que somos unas islas y que deberíamos tener una relación diferente que las otras comunidades autónomas, con mayor competencia y especial consideración económica como ocurre con otras islas del Mediterráneo”.