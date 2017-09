Aquests dies ha fet set anys de la mort de l’aragonès i aragonesista José Antonio Labordeta, un gran referent d’humanitat, de cultura, d’ètica i de moltes coses més, d’aquelles persones que n’hi ha poques, enviava literalment «a la merda» a diputats i ministres del PP a una sessió plenària al Congrés dels Diputats.

Me creguin que qui faltava al respecte llavors no era Labordeta, sinó els lacais d’un arrogant Aznar, que feien ni més ni menys que el mateix que fan ara: riure’s dels altres, menysprear a qui és diferent, no escoltar mai, enterrar el diàleg com a eina fonamental de la democràcia i la política amb majúscules.

Els qui no escolten, els qui ignoren i menyspreen la diversitat, apel·len aquests dies al «respecte a la llei» (o a l’imperi de la llei, que sona més dur, gairebé amenaçant) com per justificar la nefasta gestió de la qüestió catalana, que ens duu directament al precipici democràtic. Sense respecte a les persones, no hi ha democràcia ni llei ni societat que s’aguanti.

Faltar al respecte és que el cap de setmana passat vingués Rajoy a Palma a apel·lar de nou a la legalitat i a la unitat d’Espanya, la mateixa setmana que el Congrés dels Diputats, per ordre seva, tomba dues lleis (la de prospeccions i la reforma del Règim Especial) aprovades per unanimitat al Parlament de les Illes Balears, sense deixar cap possibilitat que siguin tramitades, cosa mai vista.

Faltar al respecte és incomplir sistemàticament un Estatut d’Autonomia com el nostre, que fa una dècada que s’aprovà i que encara ara un dels béns més preuats que tenim com és el litoral, es gestioni contra la llei des d’un despatx de Madrid.

Faltar al respecte és reduir el principi constitucional d’igualtat entre ciutadans a utopia, gràcies a un sistema de finançament que per ara només té la pinta d’empitjorar.

Faltar al respecte és que alguns es pensin que l’Estat és només el govern d’Espanya, segrestat per la dreta més rància i les oligarquies, i que les Comunitats i els Ajuntaments que gestionen la major part de serveis públics i l’estat del benestar.

Faltar al respecte és que en ple debat social sobre la massificació turística, i amb demandes històriques de millora de la mobilitat entre illes, el director de l’aeroport de Palma rebutgi comparèixer al Parlament «perquè ell no té perquè donar comptes aquí», encara que Son Sant Joan generi ell tot solet el 20% dels beneficis de tota AENA, i no pocs impactes negatius a la nostra illa.

Faltar al respecte és actuar com si aquí tots fóssim turistes, quan la realitat són milers de kellys amb l’esquena baldada per la càrrega de feina, i amb les pensions més baixes de tot l’Estat. I comerciants, mestres, picapedrers, amb el denominador comú i de la precarietat gairebé crònica.

Faltar al respecte és creure’s que l’Estat de dret són ells, perquè això no és més que un Estat de dretes, i el símptoma d’un problema ben gros.

Però el pitjor de tot el que està passant és que algú pensi que amb la violència, la por i l’ «imperi de la llei» se pugui arreglar res.