El discurs del rei de bastos

Ni jo ni molta gent no esperàvem gaire del discurs d’anit passada del monarca. Però el que menys devia esperar ningú, ni tan sols la major part de la gent que veu el que ha passat aquests dies a Catalunya, és que Felip VI desterràs el diàleg del seu monòleg, i per tant negàs -definitivament- la política com a eina per resoldre el conflicte.

Ni el seu pare en temps del pitjor terrorisme d’ETA no es va atrevir a fer un discurs tan dur i parcial, culpabilitzant la Generalitat de tots els mals d’Espanya, de violar les lleis, d’incomplir l’Estatut (permeteu-me riure, per no plorar, en aquest punt) i la Constitució, i no sé quantes coses més, ignorant i menyspreant els milions de catalans i catalanes de tot pelatge indignats per les violentes càrregues policials de diumenge. O els milions que ahir tornaren a sortir al carrer pacíficament a cridar “democràcia”.

Un cap d’Estat -ni rei ni president de república- no es pot plegar al dictat d’un govern en contra del poble, perquè si l’hereu del dictador tenia poca legitimitat, ahir el seu fill Felip VI la va perdre tota, i ara és perfectament intercanviable amb la cort de miserables que envolten Rajoy, des de Soraya Sáenz de Santamaría, la ideòloga de la pitjor operació política de tota la democràcia, a Rafael Hernando, que ahir també afirmava que el que cerquen determinats polítics catalans és que hi hagi morts. Miserables, miserables tots ells.

Ahir Felip VI va deixar de ser rei per esdevenir un lacai més del pitjor PP, un instigador més del ja famós “a por ellos” i dels feixistes que sense complexos tornen a cantar el “Cara al sol” a les places d’arreu d’Espanya. Si diumenge amb les càrregues policials l’anomenat Règim del 78 es va pegar un tir a un peu, ahir amb el discurs del rei es va acabar de suicidar.

Ahir el rei “preparat” va parlar a una Televisió Espanyola denunciada pels seus propis periodistes per la manipulació informativa al voltant de l’1 d’Octubre. Com a decorat, el retrat del dèspota il·lustrat Carles III, tot plegat una metàfora del que està per venir, amb porra inclosa. Felip VI és des d’ahir el rei de bastos, i probablement el darrer de la seva dinastia, perquè ha lligat el seu futur al de Rajoy.

Quan més falta fan veus i gestos de respecte, que apel·lin al diàleg i la concòrdia de veres -no com un recurs retòric-, resulta desastrós i decepcionant que s’aprofitin altaveus institucionals com el cap de l’Estat per propugnar just el contrari. Mai més en el nostre nom, ni en el nom d’una legalitat que no pot ser contrària ni a les persones, ni a la democràcia.