El Baleares tampoco puede con el Perelada

Armando de la Morena repitió el once que ganó al Deportivo Aragón con la única novedad de Nacho Heras por el lesionado Rodri. Volvían a la convocatoria Biel Guasp y Julio Delgado, ambos en el banquillo. Delgado hacía casi dos meses que no estaba disponible desde la lesión en su tobillo contra la Ponferradina en Copa del Rey. El equipo visitante situó una línea defensiva de 5 hombres, bien ordenados, que desde el primer momento dejó pocos espacios al ATB. La primera llegada sería muy clara. Nacho Heras conduce y se lleva el balón y cuando chuta en el área pequeña, un defensa se interpone y envía a córner, cuando ya se cantaba el primer gol del partido. El extremo madrileño, hoy en la derecha, haría una diagonal por la izquierda en el minuto 15, donde reclamaría penalti al ser derribado por la defensa. En el minuto 26 Soni tendría la mejor ocasión visitante en un mano a mano que Carl saca muy bien por abajo. Cuarta titularidad en liga del portero alemán.

En el minuto 28, Gerard Oliva hace una volea aprovechando un balón que botaba de muy lejos desde fuera del área a las manos de Cassaro. El portero visitante fue el mejor de su equipo. En el 37, gran jugada de Fullana, que hace un centro con rosca para que Migue Marín, hoy nuevamente extremo, remate fuera desde el segundo palo acrobáticamente. Gran oportunidad. Con el 0-0 se llegaría al descanso.

La segunda parte sería un monólogo de posesión, juego y ocasiones del ATB. En el minuto 47, Borja lo prueba fuera del área flojo a las manos de Cassaro. En el 51, nuevamente Cassaro bien colocado, detiene un disparo con la bota derecha de Xisco desde la misma posición lejana. En el 53, el Peralada se quedaría con un hombre menos por la doble amarilla del central Bambo. En el 61, jugada de pizarra en una falta lateral que, de centro bajo, hace que Xisco chute desde el punto de penalti y entre el portero y la defensa, el Peralada consiga despejar el balón. Nuevamente la estrategia una semana más generaba peligro.

En el 63 el centrocampista de Albacete, Borja Martínez, chuta otra vez desde lejos a las manos de Cassaro. En el 66, Migue pone un centro buenísimo para que Gerard Oliva remate de cabeza muy bien y Cassaro la envíe a córner con los dedos. Ya se cantaba el primer gol. La segunda parte sólo tenía al ATB como claro dominador. Un minuto más tarde, Borja repetía por tercera vez disparo a portería pero a las manos de Cassaro desde lejos. En el 68, Malik hace un buen centro y Xisco cabecea para que detenga el portero del Peralada. No había manera.

En el 69, la única llegada clara del Peralada supone un remate con la derecha de Soni a un metro del poste de Carl. Balón fuera. Armando De la Morena apostaría por doble cambio, con Julio Delgado y Álvaro Sánchez, para meter más pólvora. En el 74 una mala dejada al portero de la defensa y Gerard no llega por milímetros. La última gran ocasión del partido sería para Álvaro con pierna izquierda dentro del área, que envía fuera en el minuto 85. Al final, empate sin goles en Son Malferit.

Ficha técnica.

Atlético Baleares: 1. Carl, 2. José Ruiz (83 ’16. Marcel), 3. Malik (69 12. Julio Delgado), 4. Villapalos, 5. Sergio Sánchez, 6. Borja, 7. Xisco, 8. Migue Marín, 9. Oliva, 10. Fullana © y 11. Nacho Heras (69 ’18. Álvaro Sánchez).

Peralada: 1. Cassaro, 2. Villa, 3. Valh ©, 4. Bambo, 5. Montes, 6. Pol Blay, 7. Andzouana (71 ’17. Javier Sánchez) 8. Pablo Carbonell, 9. Joel Arimay (57 ’18. Iu Ranera), 10. Soni (71′ 14. Corominas) y 11. Clotet.

Goles: Sin goles

Árbitro: Alexandre Alemán Pérez (comité canario)

Amonestó a los locales: Migue Marín.

Amonestó a los visitantes: Villa y expulsó por doble amarilla a Bambo.

Incidencias Partido correspondiente a la undécima jornada de la temporada 2017-18. 1.500 espectadores. Se rindió homenaje a Rodri Cuenca, con una camiseta de ánimo del equipo titular al principio para apoyarlo en su grave lesión.

Armando de la Morena: “No metemos las numerosas ocasiones que tenemos y cuando nos cuesta meter gol, es difícil ganar. Nos hemos quedado con un hombre más, hemos arriesgado, pero las 4-5 claras no las hemos metido y no ganamos. No sé si la expulsión nos ha perjudicado porque el equipo rival se ha cerrado aún más. Los jugadores han notado cansancio después del esfuerzo que han hecho para ganar, mientras sin conseguir la victoria local. Sólo puedo decir Chapeau a la plantilla, hemos sido más superiores que el pasado domingo en Zaragoza”.

José Ruiz del Amo: “El fútbol es así, por ganas no es pero hay veces que el balón no entra. Hemos sido superiores, tenemos más ocasiones que ellos. Nuestro juego es tener la posesión, desgastar al rival, el césped nos condiciona un poco porque aquí la pelota no tan bien pero es el campo que tenemos y nos tenemos que hacer fuertes. El mensaje del míster sí llega. Engaña haber jugado con un hombre más, porque ellos se cierran aún más. Se entiende que la afición se enfada, pagan por ver a su equipo ganar”.

Nacho Heras: “Nos falta acierto en el último disparo o pase. Si eres superior pero no tienes acierto, es difícil ganar el partido. He sufrido un penalti clarísimo. Estamos preocupados y ocupados por no conseguir la victoria en casa. Tenemos que trabajar. Entendemos a la afición, los primeros descontentos somos nosotros. El apoyo de la plantilla hacia el míster es total”.