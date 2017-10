El Urbia Voley Palma sigue invicto tras ganar en Melilla (0-3)

Cuarta jornada y cuarta victoria para el Urbia Voley Palma, en un difícil encuentro que se ha saldado con un marcador 0-3 a favor del equipo balear. A pesar del claro triunfo ha sido una victoria muy trabajada, donde el Urbia ha vuelto a tirar de casta y coraje para remontar los dos primeros sets del partido, sumando así un nuevo triunfo como visitante que le mantiene invicto en la competición.

En un mal inicio del encuentro por parte de los baleares, un Melilla muy motivado y pe- león, con el brasileño Verissimo como referente y los centrales haciendo daño desde el centro de la red, ponía contra las cuerdas al Palma. El conjunto balear defendía y lucha- ba pero no era capaz de cerrar los contraataques. En un nal de infarto con grandes acciones de Víctor Viciana desde el saque y Nico Ronchi en el ataque, el Urbia consiguió recortar la distancia en el marcador y adjudicarse el primer set por un ajustado 23-25.

El segundo set fue prácticamente un calco de la primera manga, los melillenses, lejos de venirse abajo, creyeron aún más en sus posibilidades, desplegaron todo su juego ante la escuadra mallorquina que no terminaba de encontrarse en la pista, llegando así a un 20-17 a favor de los locales. El mismo guión volvió a repetirse, en un nal de set no apto para cardíacos, el Urbia Palma tiró de orgullo y coraje, y remontó lo que parecía imposi- ble, logrando anotarse el segundo parcial por un 27-29.

En la tercera y última manga, el Urbia encontró nalmente su juego, y muy acertado en saque y defensa no dio opciones al equipo local. Con 6 puntos de ventaja en la mitad del set Melilla decidió rotar y dar minutos a sus menos habituales. Los mallorquines no es- taban dispuestos a alargar el encuentro y pusieron la quinta marcha, cerrando el último set con un claro 15-25.

Otra nueva victoria y trascendentales 3 puntos que se suman al marcador y permiten al equipo mantenerse en la parte alta de la clasi cación, como co-líderes de la competi- ción, a falta de tan sólo 4 días para la disputa del primer título de la temporada, la Super- copa, que tendrá lugar este próximo miércoles día 1 de Noviembre a las 18:00 h en el pabellón Los Planos de Teruel.

