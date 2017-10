Fullana: “Mentalmente hay que ser fuertes porque la victoria llegará”

La plantilla del Atlético Baleares ha entrenado esta mañana en Son Malferit, a fin de preparar el primero de los dos Partidos que tiene esta semana, como recoge la previa de la web oficial del Club.

El miércoles será en Santa Eulalia, contra la Peña Deportiva y el domingo contra el Hércules, en Alicante. Al finalizar la sesión, el capitán Fullana ha atendido a los medios.

Francesc Fullana: “El vestuario está un poco enfadado porque no llega la primera victoria en casa. No podemos bajar los brazos, debemos seguir insistiendo. Como aspecto positivo, los otros equipos no son superiores. Debemos revertir la situación. Prácticamente para todos es una situación que no nos había pasado nunca el no ganar seis partidos en casa. Tenemos ocasiones y no llega el gol. Si supiéramos la tecla, la tocaríamos, mentalmente debemos ser fuertes porque la victoria llegará”, explicaba.

“Hay que ganar fuera”

Fuera de casa, dice, “demostramos que tenemos gol y números de playoff pero en casa no, y es lo que nos penaliza. El vestuario está a muerte con el míster, sólo es que no ganamos en casa. Fuera de nuestro campo sacamos puntos. La Peña Deportiva lleva menos puntos de los que merece, es un equipo que lo intenta y se ha adaptado bien a la categoría, aunque no le lleguen los puntos”.