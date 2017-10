Puigdemont asegura que no pedirá asilo en Bélgica pero pide “garantías” para volver a España

El expresidente de Cataluña Carles Puigdemont ha asegurado este martes que no pedirá asilo político en Bélgica porque no tiene intención de “eludir a la justicia” pero no ha aclarado cuando volverá a España y ha pedido “garantías” para hacerlo.

En una comparecencia de prensa en Bruselas, Puigdemont ha explicado que ha viajado a Bruselas acompañado por parte de su Govern por ser el “corazón” de Europa, pero no tiene intención de pedir asilo en el país.

Sin embargo, no ha aclarado cuándo podría volver a España. “Si hubiera garantías inmediatas de un tratamiento justo, si me permitiera un juicio justo, independiente, con separación de poderes, lo que vemos en la mayoría de países europeos, sin duda retornaría de manera inmediata”, ha explicado.