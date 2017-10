Vicente Moreno: “Sabíamos que no sería ni cómodo ni fácil”

El entrenador del Real Mallorca, Vicente Moreno ha valorado el empate del equipo en Formentera. “Veníamos con la clara idea de sumar los tres puntos y no lo hemos conseguido. Siempre tenemos la idea de ir a por la victoria pero los días que no la obtienes, almenos tienes que sumar, y hoy lo hemos hecho. El equipo suma un punto más”.

El técnico ha lamentado que “en la parte final sobretodo, hemos tenido alguna opción y alguna acción de cabeza que con más acierto y fortuna nos hubiera podido dar los tres puntos. Pero estamos satisfechos y contentos con el trabajo de los jugadores porque independientemente del resultado, siempre dan el máximo hacen un esfuerzo importante”.

En esta línea, el entrenador ha explicado que “ya no nos esperábamos estar cómodos. Ya de por si la superfície no nos ayuda, las medidas tampoco y el rival, que es un buen equipo y que juega a fútbol. Viene de empatar a un equipo de primera división y no lo esperábamos para nada fácil”.

A nivel táctico, Vicente Moreno ha explicado el cambio sistemático que ha realizado al ver las dificultades de poder atacar por dentro “era difícil encontrar centros y el mover a los jugadores de banda ha creado nuevas opciones. Tanto para entrar a pierna cambiada como buscar a gente de fuera para el remate. Con esto hemos podido crear el primer gol y la lástima ha sido que no hemos tenido tiempo de que llegara el segundo”.