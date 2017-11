Avui comença la XXVIII Setmana del Llibre en Català

A partir d’avui dia 2 i fins el proper 5 de novembre comença la Setmana del llibre en català, el seu emplaçament a la present edició es el parc de les Estacions de Palma.

La conferència inaugural anirà a càrrec de Eva Piquer i Vinent, esposa de Carles Capdevila, periodista que ens va deixar fa pocs mesos i que va deixar una gran empenta a les nombroses conferències que va a realitzar a la nostra illa.

Les llibreries que organitzen l’acte son Lluna, Quart Creixent, Drac Màgic, Embat, La biblioteca de babel, Jaume de Montso, Abacus, llibres Ramón Llull i Liberanta.

L’horari d’obertura serà de 10.00 a 21.00 hores i els llibres tindran un descompte de 5%.

Durant tots aquests dies hi ha una amplia programació a on hi haurà presentacions de llibres, lectures poètiques, contacontes, tallers i concerts.

Un dels actes més destacats es el combat de gloses del proper dissabte a les 18.00 a càrrec de Mateu Xuri i Catalina Servera.