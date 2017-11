Una historia de amor ‘perruna’

Estos días ha circulado por las redes la triste imagen de un perrito que, sentado en la acera de la calle Jaume III de Palma, con su mejor arnés y aspecto encantador, espera pacientemente a la puerta de un comercio. Más de siete días seguidos, el perrito permanecía horas y horas inmóvil, esperando.

La primera sensación era de abandono, de que sus dueños se lo olvidaron con tanta compra y con tanta oferta. Los vecinos llamaron a la Policía Local, que no podía hacer mucho. El ‘chico’ parece ser que no lleva chip o que no localizaban a sus dueños.

Según la normativa, los animales que no van acompañados o conducidos por una persona, no pueden estar en la vía pública. Y en base al reglamento de bienestar animal de Ajuntament de Palma, debe ser recogido y custodiado por los Servicios dependientes del Centro Sanitario Municipal (Son Reus).

Pero, según ha podido saber Mallorca Confidencial, el perrito no está abandonado, cada noche ha vuelto a casa, pero cada mañana se seguía escapando para ‘hacer guardia’ delante de la misma puerta. Está ‘rondando’ a una preciosa jovencita de cuatro patas que está en celo. Así que, el muy tunante, lo que hace es ‘ronear’ a la ‘mocita’ a ver si cae algo y el amor obra su magia.